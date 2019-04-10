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10.04.2019
bmpd.livejournal.com

Первые гражданские транспортные самолеты С295

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Как сообщил веб-ресурс Scramble.nl , специализирующаяся на гуманитарных перевозках на Африканском континенте канадская авиакомпания DAC Aviation International начала эксплуатацию двух первых турбовинтовых транспортных самолетов Airbus C295, полученных в лизинг у канадско-ирландской финансово-лизинговой компании Stellwagen Group (подразделение канадской группы Acasta Enterprises Inc.). Это первые используемые в гражданских целях самолеты С295.

Первый используемый авиакомпанией DAC Aviation International гражданский транспортный самолет Airbus C295 (кенийский регистрационный номер 5Y-TMP, серийный номер 167), действующий в интересах Всемирной продовольственной программы (World Food Programme - WFP) в Мозамбике.Бейра (Мозамбик), апрель 2019 года (с) Corban Lundborg / ВВС США (via Scramble.nl)

Stellwagen Group подписала контракт с группой Airbus yа поставку 12 двухдвигательных турбовинтовых транспортных самолетов Airbus C295 (с опционом еще на 12) 21 июня 2017 года на авиасалоне в Ле Бурже в Париже. Это cтало первым и пока единственным коммерческим заказом на самолеты С295, до сих пор приобретавшиеся только в военных либо правоохранительных целях, и первым контрактом на поставку С295 лизинговой компании.

В свою очередь, DAC Aviation International стала первым заказчиком самолетов С295 у Stellwagen Group, заключив с последней соглашение о лизинге четырех самолетов, первый из которых (кенийский регистрационный номер 5Y-TMP, серийный номер 167) был передан 30 августа 2018 года. Второй самолет (кенийский регистрационный номер 5Y-TMQ, серийный номер 166) был передан 28 декабря 2018 года.

Теперь в начале апреля 2019 года два первых полученных DAC Aviation International гражданских С295 дебютировали в гуманитарных перевозках в интересах Всемирной продовольственной программы (World Food Programme - WFP) по доставке продовольствия населению районов Мозамбика, пострадавших от циклона "Идай".

Первый используемый авиакомпанией DAC Aviation International гражданский транспортный самолет Airbus C295 (кенийский регистрационный номер 5Y-TMP, серийный номер 167) (с) Keith Pisani (via Scramble.nl)

Второй используемый авиакомпанией DAC Aviation International гражданский транспортный самолет Airbus C295 (кенийский регистрационный номер 5Y-TMQ, серийный номер 166) (с) Santi Blánquez / AviationCorner.net (via Scramble.nl)

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Канада
Кения
Мозамбик
США
Продукция
C-295 CASA
Ан-30
Компании
Airbus
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