Источник: РФ завершила изготовление для Китая второго полкового комплекта С-400

Ранее сообщалось, что поставки второго комплекта в КНР будут выполнены тремя морскими транспортами

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление для Китая второго полкового комплекта С-400 "Триумф", сейчас он находится на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщил ТАСС во вторник военно-дипломатический источник.

"Второй полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, предназначенный для отправки в Китай, изготовлен полностью. Техника находится на полигоне Капустин Яр, где ведутся ее приемо-сдаточные испытания", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что работы с комплектом на полигоне продлятся полтора - два месяца, после этого он будет предъявлен заказчику.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщил ранее ТАСС военно-дипломатический источник, поставки второго комплекта в Китай будут выполнены тремя морскими транспортами. Первое грузовое судно с частью полка С-400 отправится заказчику с Балтики в конце июля.

Около 100 военных Китая сейчас проходят обучение эксплуатации и применению второго комплекта С-400 в одном из военных центров в РФ. Длительность их обучения составит несколько месяцев.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан в 2014 году на два полка. Поставка первого полка была завершена весной 2018 года. Китай успешно испытал машины из состава первого комплекта, уничтожив на своих полигонах две мишени - аэродинамическую и баллистическую.