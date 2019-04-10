На Украине смогли создать соперника российскому комплексу "Зоопарк-1М "?

Источник изображения: Фото: "Укроборонпром"

На Украине сообщили о завершении государственных испытаний контрбатарейного радара 1Л220УК. Как сообщает сайт "Укроборонпрома", это изделие КП "НПК" Искра".

1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Его РЛС работает в микроволновом диапазоне и обнаруживает снаряды, а цифровая система определяет траектории их полетов.

Это позволяет установить местонахождение пушек, гаубиц, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет противника.

Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейный радар в нескольких десятках километров от линии фронта и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

В пресс-релизе не указываются более точные характеристики данного комплекса, но, по мнению военных экспертов, он является продолжением еще советских разработок. Предполагается, что его будут позиционировать как конкурента российскому 1Л260-Е "Зоопарк-1М". Наша машина неоднократно демонстрировалась на различных выставках. Его монтируют на высокомобильном гусеничном шасси, превосходящем про проходимости и живучести украинский вариант на базе КраЗа.