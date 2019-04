Правительство Индии утвердило закупку для индийской армии 464 танков Т-90МС

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Rahul Bedi "India’s Cabinet Committee on Security approves procurement of 464 T-90MS tanks" , в начале апреля 2019 года комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, утвердил закупку для индийской армии 464 российских танков Т-90МС на сумму 134,48 млрд рупий (1,93 млрд долл). Соответствующий контракт с АО "Рособоронэкспорт" должен быть подписан министерством обороны Индии "в течении нескольких месяцев".

Опытный образец танка Т-90МС во время испытаний в Кувейте, 2014 год (с) АО "Рособоронэкспорт"

Ранее в ноябре 2016 года совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) министерства обороны Индии принял решение о приобретении 464 указанных танков Т-90МС, которое теперь окончательно утверждено индийским правительством..

Офицеры индийской армии сообщили автору статьи, что данные танки должны собираться на индийском государственном танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади из машинокомплектов, поставляемых российским АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ). Танками Т-90МС планируется оснастить десять танковых полков индийской армии.

Согласно заявлениям офицеров индийской армии, планируемый возврат к сборке на HVF танков из российских машинокомплектов связан с низкими темпами полноценного лицензионного производства там танков Т-90С. К настоящему времени завод HVF построил лишь от 350 до 400 танков Т-90С (Bhishma) по российско-индийскому лицензионному соглашению 2006 года, предусматривающему выпуск в Авади 1000 танков Т-90С к 2020 году. Первые десять изготовленных на HVF лицензионных танков Т-90С были переданы индийской армии в августе 2009 года.

Ранее по контрактам 2001 и 2007 годов завод в Авади более успешно собрал 409 танков Т-90С из поставленных из России с УВЗ машинокомплектов (еще 248 танков Т-90С были поставлены Индии с УВЗ готовыми).