Верфь "Звезда" заключила контракт на первый арктический СПГ-танкер с "Совкомфлотом"

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Звезда" выходит на лед. Верфь заключила контракт на арктический СПГ-танкер с "Совкомфлотом", "Совкомфлот" и верфь "Звезда" заключили контракт на строительство пилотного газовоза Arc7 для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ" НОВАТЭКа. Судно должно быть сдано в 2022 году и обязано пройти ледовые испытания не позднее апреля 2023 года. НОВАТЭК зафрахтует газовоз на 25 лет. Эксперты полагают, что в условиях тесной кооперации "Звезды" с корейцами, а также наличия у НОВАТЭКа 15 газовозов Arc7 проекта "Ямал СПГ" риски для компании из-за потенциального срыва сроков сдачи танкера минимальны.

Головной арктический танкер-газовоз южнокорейской постройки "Кристоф де Маржери" ПАО "Совкомфлот" в порту Сабетта (Ямал) (с) VKoshkin / forums.airbase.ru

"Совкомфлот" и "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) 5 апреля подписали контракт на строительство первого газовоза для проекта "Арктик СПГ" НОВАТЭКа, рассказали "Ъ" несколько источников в отрасли. По словам одного из них, торжественная церемония заключения контракта состоится 9 апреля на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге. Параллельно "Совкомфлот" и НОВАТЭК подписали договор тайм-чартера на это судно.

В "Совкомфлоте" воздержались от комментариев. В НОВАТЭКе "Ъ" заявили, что договор фрахтования пилотного газовоза со стороны НОВАТЭКа был подписан и отправлен в "Совкомфлот" 27 декабря. По информации НОВАТЭКа, "5 апреля между "Совкомфлотом" и верфью "Звезда" заключен договор на строительство данного пилотного судна, на основании условий которого "Совкомфлот" внес поправки в договор фрахтования и подписал его со своей стороны". В компании отметили, что договор фрахтования заключен на 25 лет с условием сдачи судна до конца 2022 года и прохождения ледовых испытаний не позднее апреля 2023 года. Таким образом, сдача судна синхронизирована с вводом первой линии "Арктик СПГ".

О том, что стороны должны заключить контракт на пилотный газовоз, "Ъ" сообщал 11 января. Остальные 14 газовозов Arc7 по аналогии с "Ямал СПГ" должны строиться по тендерному контракту, но собеседники "Ъ" говорят, что точное количество необходимых газовозов для "Арктик СПГ" пока обсуждается. С учетом полученных НОВАТЭКом разрешений на использование судов под иностранным флагом, запуска хабов на Камчатке и в Мурманске, компания может сократить плечо использования дорогостоящих газовозов Arc7 и оптимизировать их число с учетом уже построенных 15 газовозов для "Ямал СПГ".

Газовозы для "Ямал СПГ" строились в Южной Корее, тогда как в России до сих пор не было построено ни одного подобного судна. Их создание на "Звезде" будет субсидировать бюджет - не более 20% от цены газовоза, если брать точкой отсчета стоимость постройки в Южной Корее. Как писал "Ъ" 8 апреля, Минпромторг в подготовленном проекте постановления правительства предлагает стоимость строительства газовоза Arc7 на "Звезде" в $375,6 млн при цене работ в Южной Корее в $324,4-330 млн.

Кроме того, по данным "Ъ", 5 апреля "Совкомфлот" перезаключил контракт на строительство на "Звезде" трех танкеров-продуктовозов на СПГ, о заключении которого сообщалось в конце 2018 года. Их стоимость, по словам собеседников, "очень близка" к корейской.

Деньги на строительство танкеров дал ВЭБ - в начале апреля первый зампред ВЭБа Николай Цехомский говорил, что сумма сделки оценивается в 10,6 млрд руб.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев отмечает, что у НОВАТЭКа к моменту ввода "Арктик СПГ 2" будут в эксплуатации 15 газовозов Arc7, построенных для "Ямал СПГ", а также возможность фрахта дополнительных 11 газовозов более низких ледовых классов, что дает компании некую "подушку безопасности". Скорее всего, первые газовозы на "Звезде" будут строиться в непосредственной и очень глубокой кооперации с корейцами, в связи с чем есть надежда, что они будут сданы вовремя и в срок, отмечает эксперт. Первый газовоз для "Ямал СПГ" "Кристоф де Маржери" был сдан почти за год до старта проекта, но "это было абсолютно новое судно, которое должно было пройти все испытания", с газовозами для "Арктик СПГ" такая мера уже необязательна, заключает господин Григорьев.