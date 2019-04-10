Источник: саудовский принц 17 апреля прибудет в Москву для переговоров по космосу
По словам собеседника ТАСС, Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетит российские космические предприятия и встретится с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сын короля Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд приедет 17 апреля в Москву для переговоров с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
"Султан Аль Сауд планирует с 17 апреля совершить визит в Москву по приглашению Рогозина, чтобы провести переговоры по сотрудничеству между возглавляемым принцем Космическим агентством Саудовской Аравии и Роскосмосом", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что принц также планирует посетить ряд российских космических предприятий.
Собеседник добавил, что также запланирована встреча принца с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
В конце декабря 2018 года Саудовская Аравия объявила о создании космического агентства. Его возглавил Султан бен Сальман бен Абдель Азиз. 62-летний внук основателя королевства проходил службу военным летчиком и стал первым побывавшим в космосе астронавтом не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире. Его полет состоялся в 1985 году на американском шаттле Discovery в качестве специалиста по полезной нагрузке.
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