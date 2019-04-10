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10.04.2019
Военно-промышленный курьер

Европа на правах автономии

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Источник изображения: Евгений Бужинский напомнил, что сначала выдвигалась идея миротворческих сил

Могильщики НАТО готовы подождать

Все попытки создания европейской армии начиная с 90-х пока что были безуспешными. Это, как отметил в Москве на заседании "круглого стола" "70 лет НАТО: итоги и планы" председатель Совета ПИР-центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, во многом обусловлено нежеланием альянса оставлять свои доминирующие позиции в Европе.

Эксперт, в частности, напомнил, что сначала выдвигалась идея организовать сугубо миротворческие силы. Инициаторами выступали Франция с Германией, но помимо других проблем, реализацию замысла остановило то, что две ведущие экономики не осилят груз и штабных структур, и сил оперативного планирования, не говоря уже о разведывательной системе.

“ Стратегия на дальнюю перспективу – создать более автономную от США европейскую оборону ”

В итоге пришли к компромиссу "опираться на потенциал НАТО, но принимать свои решения". И сегодня такие лидеры ЕС, как Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, активно выступают за создание полноценной европейской армии, но не могут это сделать по чисто экономическим причинам. Потому, по мнению экспертов, единственное условие создания полноценной европейской армии – прекращение деятельности НАТО, что сегодня нереально.

Евгений Бужинский также отметил, что США, противясь созданию евроармии, выдвигают лишь расплывчатые аргументы наподобие: "У нас есть сведения, верьте нам". Со слов Столтенберга известно, что несколько стран НАТО провели самостоятельные исследования и поняли, что американцы оказались правы. Но и эта фраза мало что проясняет.

В свою очередь содиректор Программы новых подходов к исследованиям и безопасности в Евразии (PONARS), профессор Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Марлен Ларюэль отметила: "Сначала надо будет что-то делать параллельно и в партнерстве с НАТО. Стратегия на дальнюю перспективу – создать более автономную от США европейскую оборону. Но сегодня в военном плане только Франция и Англия что-то собой представляют".

Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич готов поспорить насчет дальней перспективы. По его мнению, многое в плане создания европейской армии должно проясниться в ближайшие два-три года: "Выборы в европейский парламент уже показывали, что США поддерживают евроскептиков. Но при всем при этом хотелось бы снизить напряженность у наших западных границ".


Герман Напольский, корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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