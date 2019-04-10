"Дракон" против "Раптора"

"Цзянь-20" превосходит и F-35, и Су-57, намекают китайские эксперты

О принятии на вооружение ВВС НОАК тяжелого истребителя "Цзянь-20" в КНР было объявлено 9 марта 2017 года по Центральному телевидению.

В крупнейшей интернет-энциклопедии "Сто знаний, сто наук" ("Бай Ду Бай Кэ") сообщается, что первый принятый на вооружение высокоманевренный стелс-истребитель "Цзянь-20"/"Чэнду J-20" китайцы относят к четвертому поколению, но на Западе – уже к пятому. В КНР называют свое детище "Вэй Лун" – "Грозный дракон", по классификации НАТО – Fire Fang или "Огненный зуб".

Предшественником "Цзянь-20" считается "Цзянь-10" (всепогодный многоцелевой истребитель четвертого поколения по западной номенклатуре), преемником – "Цзянь-20В", принятие на вооружение которого в ВВС НОАК ожидается примерно в 2025 году. "Грозный дракон" спроектирован в профильном НИИ в городе Чэнду провинции Сычуань, там же, в цехах Авиационно-промышленной корпорации и был изготовлен. Стоимость выпуска одной машины – примерно 120 миллионов долларов (в ценах 2017 года), первый полет "Цзянь-20" совершил 11 января 2011-го. В 2018-м главный конструктор "Грозного дракона" Ян Вэй выступил в СМИ с заявлением о том, что в КНР начался первый этап проектирования истребителя шестого (по западным меркам) поколения. Общеизвестно, что после принятия "Цзянь-20" на вооружение ВВС НОАК Ян Вэй стал заметным партийным и государственным деятелем: по итогам состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда КПК избран кандидатом в члены ЦК КПК, был делегатом сессии Всекитайского собрания народных представителей.

В погоне за "Раптором"

“ Помимо КНР, только США имеют на вооружении высокоманевренные истребители-"невидимки" ”

27 июля 2017 года, в канун 90-летия НОАК, на 4-м канале ЦТ КНР в рубрике "Подробно о международных событиях" вышла передача "Прогресс модернизации вооруженных сил Китая". Авторы рассказали о том, как сделав в 90-е рывок в развитии армии и выйдя на мировой уровень, КНР продолжает непрерывно модернизировать армию. В частности, говорили об истребителе "Цзянь-20", который 1 ноября 2016 года был в центре внимания на XI авиасалоне в Чжухае ("Тени Чжухая"). Сообщалось, что по боевым возможностям он не уступает американскому F-22 "Раптор". Как подчеркнул обозреватель китайского ЦТ – старший полковник ВМС НОАК, исследователь Военно-морского НИИ Цао Вэйдун, сегодня, помимо КНР, только США имеют на вооружении высокоманевренные "невидимки", у американцев это F-22 и F-35. Как тяжелый стелс-истребитель "Цзянь-20" наравне с "Раптором", значит, КНР – в ряду наиболее технологически развитых стран. Что касается российского Т-50 ПАК ФА (с августа 2017 года – Су -57), он в стадии разработки и на вооружение пока не принят. Эксперт добавил, что над созданием современного "умного" истребителя работают и японцы, но они пока располагают лишь опытным образцом, который не готов для боя, поскольку не обладает требуемыми ТТХ.

Знай наших

В КНР принятие "Цзянь-20" на вооружение не только удостоилось высокой официальной оценки, но и вызвало большой интерес в сетевом сообществе, в частности среди пользователей веб-сайта "Чжи Ху" ("Знай!"), где "невидимке" посвящено около сотни комментариев. Особо китайцев занимает сравнение боевых возможностей его и "американца", что, впрочем, понятно при нарастающем военно-политическом противостоянии КНР и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пользователь, представившийся как доктор наук в области механики деформируемого твердого тела Чжан Яхуэй, вспомнил, что во время учебы в Авиационном институте Северо-Западного политехнического университета в Сиане (провинция Шэньси) часто слышал рассказы об известных конструкторах. Например, о создателе первого китайского тяжелого военного транспортника "Юнь-20" Тан Чжанхуне (1959 года рождения, конструктор военных и гражданских самолетов, в 2011-м избран академиком Китайской академии инженерных наук, в январе 2018-го – делегат сессии Народного политического консультативного совета Китая) и о ставшем знаменитым творце истребителя "Цзянь-20" Ян Вэе. Но особенно сильное впечатление произвел тогда генеральный конструктор истребителя-бомбардировщика "Цзянь Хун-7"/JH-7 – "Летающий леопард" (по классификации НАТО Flouder – "Камбала") Чэнь Ицзянь (1930 года рождения, в 1999-м избран академиком Китайской академии инженерных наук), доклад которого перед студентами начальных курсов довелось слушать в 2010 или в 2011-м. Речь академика Чэня шла к концу, когда один из слушателей, попросив сравнить ТТХ "Цзянь-20" и F-22, поинтересовался: имеет ли смысл активно вкладываться в работы, которые в последние годы ведутся по целому ряду машин, например малозаметному истребителю "Цзянь-31", палубному "Цзянь-15", а также самолету ВТА "Юнь-20"? Смысл ответа академика сводился к двум основным моментам. В целом характеристики "Цзянь-20" пока уступают F-22 – это факт, но не повод для того, чтобы Китай посыпал голову пеплом. Отличие между боевыми самолетами разных поколений, рассуждал академик, сродни разнице между холодным и огнестрельным оружием, поэтому, например, биться с F-22 на "Цзянь-8" (модернизированном варианте советского МиГ-21) все равно, что идти с палашом на автомат АК-47. Для F-22 "Цзянь-8" не более чем движущаяся мишень. С появлением "Цзянь-20", говорил Чэнь Ицзянь, различия между китайскими и американскими истребителями последних поколений стали не так разительны, однако разработав "Грозного дракона", китайцы, что называется, "получили просо и винтовку", тогда как уже имеющие на вооружении F-22 американцы, образно говоря, "вооружены АК-47". (Выражение "получить просо и винтовку" воодушевляло бойцов войск КПК в годы гражданской войны с Гоминьданом и означало минимум необходимого для продолжения борьбы.) Второй момент: когда-то отставание китайской авиации от американской было гонкой за тенью. Но постепенно впереди замаячили клубы пыли за спинами американцев, а потом китайцы стали дышать им в затылок, что явилось результатом усилий авиапрома КНР в последние десятилетия.

Фото: armytimes.com

Следующая цель, подчеркивал академик Чэнь, в том, чтобы догнать американцев, сравняться с ними, идти "ноздря в ноздрю", а затем обойти. Поэтому надо стараться изо всех сил и не считать, будто развитие авиапрома идет слишком быстро.

Полемизируя с другим пользователем, критически оценившим вывод Чэнь Ицзяня о некотором техническом отставании "Цзянь-20" от F-22, Яхуэй подчеркнул, что академик заострил внимание студентов не на техническом отставании от американской машины, а на усилиях, затраченных на создание принципиально нового самолета, имеющего колоссальное значение для КНР.

Позже комментарий на сайте "Чжи Ху" по поводу сравнения "Цзянь-20" и F-22 оставил пользователь с ником "Любознательный". Он подчеркнул, что за шесть с хвостиком лет – с первого полета "Цзянь-20" в январе 2011-го до официального объявления о принятии истребителя на вооружение – ВВС НОАК превратились из вида ВС, сосредоточенного исключительно на задачах обороны воздушного пространства страны, в передовые по мировым меркам силы, перед которыми теперь стоят не только сугубо оборонительные задачи, но и миссия упреждающей атаки на угрожающего Китаю противника.

Как считает "Любознательный", по основным характеристикам четырех типов истребителей пятого (по западной номенклатуре) поколения – стелс-технология, сверхзвуковая крейсерская скорость, высокая маневренность, оснащенность высокоэффективными боевыми информационными системами – "Цзянь-20" превосходит F-35 и Су-57 и близок к F-22.

Сегодня, уверен "Любознательный", центр стратегии США переместился в АТР, но на обширных тихоокеанских просторах не так много непосредственно приближенных к континентальному Китаю американских военных баз в связи с чем, по его мнению, не очень большой боевой радиус F-22 превращается в серьезную проблему. И "Грозный дракон" оказывается в более выгодном положении, чем "Раптор". Поскольку на удлиненном фюзеляже "китайца", помимо необходимого подвесного оборудования, можно размещать дополнительные топливные баки. Таким образом, в воздушном бою "Цзянь-20" будет использовать собственное горючее, а F-22 потребуется сопровождение заправщика, без которого время пребывания в воздухе сокращается. Если же "Цзянь-20" уничтожит американский танкер, пилотам F-22 придется срочно выходить из боя. И тогда у китайских летчиков появится возможность уничтожить самолет ДРЛО, без которого авианосная ударная группа (АУГ) США станет мишенью для бомбардировщиков ВВС НОАК.

Площадь рассеяния оценок

30 января 2019 года на сайте "Чжи Ху" пользователь schwer рассуждал о том, чей боевой потенциал выше: Су-57, "Цзянь-20" или F-22. Проектирование самолета, по его мнению, всегда поиск технических компромиссов и сбалансированных инженерных решений, отсюда возникают дискуссии, к какому поколению отнести современный истребитель, какой из них обладает преимуществом над другими...

Все три самолета, считает schwer, должны вводиться в бой прежде всего для завоевания господства в воздухе, а потому имеет смысл говорить не о ТТХ, а о концепциях боевого применения, которые при проектировании и повлияли на характеристики машин. По словам читателя, в 80-е первостепенной задачей для F-22 было уничтожение в воздухе советских Су-27 и МиГ-29, что предполагало базирование на Европейском ТВД. Су-57 видится элементом системы ПВО для борьбы с F-22, а также средством поддержки наземных войск с передовых российских аэродромов. Концепция боевого применения "Цзянь-20" (первого проекта 718) предполагает, что он способен нейтрализовать боевой потенциал первого американского истребителя четвертого поколения (по китайской номенклатуре) F-22 и атаковать основные военные цели американцев на Азиатско-Тихоокеанском ТВД. С точки зрения ВВС НОАК, завершает свои рассуждения schwer, "Цзянь-20", безусловно, должен превосходить и Су-57, и F-22, но замечает: если бы это зависело лично от него, он принял бы решение о закупке Китаем нескольких Су-57, а F-22, как кажется читателю, для китайской военной авиации не подходят.

По поводу закупки Китаем российской военной авиатехники рассуждают и некоторые другие пользователи "Чжи Ху". Так, Anthem, студент, изучающий авиадвигатели, комментирует программу "Военная приемка" на телеканале "Звезда", посвященную российскому Су-57. Он язвительно замечает, что на фоне дифирамбов этой машине, по словам авторов программы, не просто не уступающей F-22 и F-35, вместе взятым, а намного превосходящей их, заодно раскритиковали и "Цзянь-20" и "Цзянь-31", которые, как утверждалось, и выдающейся радиозаметностью не обладают, и скорость у них недостаточно высока. Anthem в этой связи пишет, что сообщение ТАСС об очень низком показателе эффективной площади рассеяния (ЭПР) Су-57 – всего 0,4 квадратного метра – свидетельствует о низкой радиозаметности самолета, что явилось сюрпризом для зарубежных специалистов, в том числе для китайских.

Русские неспроста рекламируют Су-57 в пику китайскому "Цзянь-20", рассуждает автор. По его мнению, В свое время КНР плелась в хвосте у России и была крайне заинтересована в закупке Су-27, теперь же более современные Су-35 уже не столь необходимы Китаю, как когда-то "двадцать седьмые". Потому, считает Anthem, русские и торопятся сейчас продать в Поднебесную как можно больше Су-35, понимая: чем дальше, тем сложнее будет это сделать.

Несмотря на то, что сравнивая "Цзянь-20" и F-22, независимые комментаторы более сдержанны, чем официальные китайские эксперты, их единодушие проявляется в признании стратегической значимости "Цзянь-20" для ВВС НОАК. И пожалуй, еще в том, что на фоне активной дискуссии о гипотетическом противоборстве "Грозного дракона" и "Раптора" в воздушном бою никто в Поднебесной не додумался теоретизировать по поводу схватки между "Цзянь-20" и Су-57.

Александр Шитов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года