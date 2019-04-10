Специальный приз "Архимеда"

Посмотреть на "Грача" приедут первые лица страны

Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) "Грач" производства Арзамасского приборостроительного завода, разработанный в ООО "АПКБ" под научным руководством Воронежской военно-воздушной академии (ВВА), на XXII московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" удостоен специального приза "Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации".

В течение последней недели марта лучшие изобретатели со всей страны презентовали свои разработки в московском КВЦ "Сокольники". На территории 4500 квадратных метров было представлено 850 экспонатов. Около 200 организаций из 30 государств и 44 регионов России приняли участие в мероприятии.

"Наш вертолет был представлен на стенде военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" (Воронеж), – рассказал "ВПК" заместитель главного конструктора ООО "АПКБ" Владимир Пименов. – Интерес к нашей разработке проявляли делегации как российских, так и зарубежных компаний, особенно представители азиатских стран, с целью применения беспилотника в общепромышленном, в частности сельхозпроизводстве для орошения полей. Связано это с тем, что сейчас на рынке нет БПЛА среднего класса с большой грузоподъемностью и высокой автономностью работы".

Пока ведется совместная инициативная разработка в интересах Министерства обороны РФ. На салоне представители ВВА, АПЗ и АПКБ представили ежеквартальный отчет начальнику Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) МО РФ генерал-майору Андрею Гончарову о ходе разработки экспериментального образца станции радиоразведки на беспилотном вертолете.

С момента презентации данного изобретения на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" произведена перекомпоновка БПЛА с целью снижения веса носителя и полезной нагрузки, это увеличивает время и дальность полета. Улучшена аэродинамическая форма пеленгатора, что позволяет беспилотнику быть более маневренным и ветроустойчивым. Заменена аппаратурная навигация для более точного позиционирования и определения местоположения. В данной компоновке проведены первичные летные испытания. На май назначен военно-технический эксперимент, который будут совместно проводить ВВА, АПЗ и АПКБ.

Начат процесс лицензирования БПЛА-ВТ для получения сертификата летной годности в соответствии с Воздушным кодексом России. Параллельно на базе Московского авиационного института разрабатывается программа обучения пилотов. Первый поток инженеров АПЗ и АПКБ приступит к занятиям уже во втором полугодии 2019 года.

Начальник ГУНИД Андрей Гончаров оценил ход проведения инициативной разработки БПЛА-ВТ "Грач" и сообщил, что экспонат включен в список для обязательного ознакомления первых лиц государства на форуме "Армия-2019", который пройдет в конце июня в подмосковной Кубинке.

Заинтересованность в применении БПЛА-ВТ "Грач" проявил и начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ полковник Сергей Попов.

Экспертная комиссия и международное жюри салона "Архимед" по достоинству оценили проекты участников. Комплекс радиотехнической разведки на базе БПЛА-ВТ "Грач" удостоен специального приза "Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации".

Людмила Фокеева

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года