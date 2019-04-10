Dagens Industri (Швеция): Россия должна вернуться домой, в Европу

Автор статьи в деловой шведской газете сначала пишет об ослабленной России, а потом отмечает, что у России в действительности большой потенциал, и не стоит преувеличивать пресловутую «российскую угрозу». Это США могут позволить себе быть с русскими на ножах, а для Европы гораздо более ценно сотрудничество, и нельзя не признавать Россию неотъемлемой частью Европы.

Когда во вторник Стефан Лёвен (Stefan Löfven) приедет в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным, он будет встречаться с ослабленным президентом ослабленной страны. Российская экономика практически не растет, торговля в упадке, капитал уходит из страны, а бедность и безработица растут.

И рейтинг доверия у Путина, соответственно, самый низкий за 13 лет.

Важнейшая причина экономических проблем - это российские военные авантюры. Они дорого обходятся, и из-за них Россия оказалась изолирована от окружающего мира. Санкции сильно бьют по стране, а ее все ухудшающаяся репутация отпугивает иностранных инвесторов. Экономика России соответствует менее одной десятой экономики ЕС. Общий ВВП скандинавских стран сейчас больше, чем ВВП России.

Взятый Путиным геополитический курс стал катастрофой не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения внешней политики и политики безопасности.

Агрессия против Украины привела к тому, что Россия потеряла своего исторически самого близкого соседа. Украина колебалась между Западом и Востоком, но после оккупации Крыма и начала войны на востоке страны однозначно развернулась на Запад. Грузия имеет менее символическое значение, но отреагировала она так же.

Решение Великобритании выйти из ЕС могло бы сыграть на руку России, но после атак нервно-паралитическим ядом на британской земле отношения Лондона и Москвы стали хуже, чем во время холодной войны.

Хорошие отношения с Россией традиционно были одним из своих приоритетов Германии, но сейчас она твердо намерена дать отпор попыткам Путина дестабилизировать Запад. Преемница Меркель ясно дает понять, что очень хочет усилить оборону. В результате наступления России в Европе мы можем увидеть милитаризованную Германию.

США не только жестче всех проявили себя в санкционной политике, но также впервые с окончания холодной войны усилили присутствие в Европе, отправляя войска в Польшу и летая над северной Атлантикой с авиабазы в Исландии. Обама однозначно брал курс на ядерное разоружение, но сейчас мы видим противоположную тенденцию.

У стран НАТО есть с политической точки зрения очень удобно расположенные войска в Эстонии, Латвии и Литве. Если Россия нападет на одну из этих стран, она тут же вступит в открытый конфликт с Германией, Великобританией, Францией, Италией, Испанией, Канадой, США и рядом стран поменьше.

Партнеры НАТО Швеция и Финляндия завязали более близкие отношения с США и Великобританией, заключили договор с НАТО о размещении войск и начали военное восстановление, которое, будем надеяться, доведут до конца.

Запугивание соседей оказалось плохой стратегией. Чем больше Россия давит, тем более мощное сопротивление она встречает. Система безопасности Запада сработала, и важно, чтобы все стояли на своем.

В то же время, Запад и Европа должны показать России другую дорогу и другое будущее. Цель НАТО - мирная Европа, в которую также входит и Россия, и здесь тоже надо стоять на своем.

Уже несколько лет подряд часто, даже, возможно, слишком часто говорят о планах России на Западе и об ее влиянии на политические процессы. Цель путинского режима - подорвать политические блоки, ЕС и НАТО, чтобы развязать себе руки, получив возможность вести свою игру во время прямых переговоров с Берлином, Парижем и Лондоном, а также ослабить ближайших соседей.

Ясно, что Россия пытается продвигать свои интересы, но не стоит преувеличивать ее влияние. У Европы и США есть собственные демоны: доморощенный популизм, агрессивный национализм, традиции самоанализа и анализа власти. Типично европейская манера, например, критиковать Америку и собственные общественные модели. Это не угроза либеральной демократии, а признак того, что она работает. А вот то, что газеты, представители культуры и исследователи превращаются в лояльные рупоры собственных правительств, - это как раз угроза.

Для Европы гораздо более ценно обсуждать свои цели в отношениях с Россией. Американцы могут себе позволить вечную мерзлоту в отношениях с ней, они живут по другую сторону океана. У европейцев же нет ни времени, ни желания вести бесконечный конфликт.

У России видны хорошие предпосылки для перехода от сырьевой экономики к чему-то получше, чему-то более прибыльному и интересному. В стране действуют множество фирм в сфере высоких технологий, традиционно там очень сильна инженерия, которая до сих пор привлекает молодежь. "Блумберг" (Bloomberg) поместил Россию на 12 место в своем рейтинге самых инновационных экономик мира.

В тот день, когда Россия откажется от претензий на исключительность и разбойного поведения, Москву тут же надо будет пригласить в сеть городских торговых, студенческих, туристических связей в Европе. Города этой сети устраивают перекрестные политические встречи, концерты и веселые фестивали. Москва и Санкт-Петербург - неотъемлемая часть Европы, и их нельзя отталкивать к Китаю.

Швеция - один из десяти крупнейших инвесторов в России. Сейчас объемы торговли между странами упали, но потенциал у нее очень высокий.

Шведское отношение к России должно формироваться твердым сопротивлением нынешней стратегии Путина и надеждой на светлое будущее. Хорошо, что шведский премьер-министр встретится с российским лидером. Лёвен представляет удачную и экономически успешную общественную модель. Путин - противоположное.

ПМ Нильссон (PM Nilsson)

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