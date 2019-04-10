Оригинал взят у коллеги dambiev в 50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США

На этой неделе корпорация Northrop Grumman совместно с научно-исследовательским и консирукторским центром армии США (ARDEC) начнут испытания прототипа 50-мм пушки Enhanced Bushmaster III. Орудие предназначено для создаваемой американской перспективной боевой машины пехоты Next-Generation Combat Vehicle (NGCV).

Фотографии прототипа пушки опубликованы впервые.