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10.04.2019
bmpd.livejournal.com

50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США

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Оригинал взят у коллеги dambiev в 50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США

На этой неделе корпорация Northrop Grumman совместно с научно-исследовательским и консирукторским центром армии США (ARDEC) начнут испытания прототипа 50-мм пушки Enhanced Bushmaster III. Орудие предназначено для создаваемой американской перспективной боевой машины пехоты Next-Generation Combat Vehicle (NGCV).

Фотографии прототипа пушки опубликованы впервые.

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
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