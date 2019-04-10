50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
Оригинал взят у коллеги dambiev в 50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
На этой неделе корпорация Northrop Grumman совместно с научно-исследовательским и консирукторским центром армии США (ARDEC) начнут испытания прототипа 50-мм пушки Enhanced Bushmaster III. Орудие предназначено для создаваемой американской перспективной боевой машины пехоты Next-Generation Combat Vehicle (NGCV).
Фотографии прототипа пушки опубликованы впервые.
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