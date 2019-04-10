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10.04.2019
ТАСС

Страны СНГ обсудят методы борьбы с беспилотниками

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Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Также стороны поднимут вопрос проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудят в Ереване на 50-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании комитета ПВО, станет опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике и при проведении массовых спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в российском военном ведомстве, также будут подведены итоги деятельности комитета за 2018 год, рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в этом году. Кроме того, участники обсудят вопросы подготовки военных кадров для Объединенной системы ПВО и дальнейшие направления развития средств ПВО.

В заседании комитета примут участие делегации военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета министров обороны стран СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран Содружества, руководители базовых организаций членов СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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