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10.04.2019
Lenta.ru

Российский "Порубщик" получил пробоину

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-22ПП "Порубщик" получил пробоину, сообщает Avia.pro со ссылкой на материалы "Экспериментального машиностроительного завода Мясищева".

В имеющемся в распоряжении ресурса документе отмечается, что пробоина топливного бака номер 12 образовалась в декабре 2018 года. Устранение неполадок потребовало 426 тысяч рублей.

Издание пишет, что "повреждения топливного бака воздушное судно могло получить во время выполнения полета, однако как именно это произошло, остается неизвестным".

В июле 2018 года сообщалось, что в России на смену постановщику помех Ил-22ПП "Порубщик" создается самолет РЭБ, способный выводить из строя военные спутники. При этом машина Ил-22ПП "Порубщик" уже не воспроизводима.

Тогда же главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что модернизированные Ил-22ПП ("постановщик помех и попутной разведки") с новой системой "Порубщик" способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для "точности определения положения по высоте объекта".

В настоящее время Вооруженные силы России располагают тремя единицами Ил-22ПП "Порубщик". Самолеты находятся на опытной эксплуатации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-22
Компании
Минoбороны РФ
ЭМЗ Мясищева
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