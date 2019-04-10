Испытания Украины: Порошенко рассказал о новом радаре

Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара

На Украине прошли успешные испытания нового контрбатарейного радара, который, по словам главы государства Петра Порошенко, способен на расстоянии десятков километров определять точное местонахождение военной техники оппонента. Как считают в Госдуме, подобные заявления руководства Украины преследуют пропагандистские цели.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем твиттере, что контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел полевые испытания. Глава государства заявил, что теперь украинские защитники на расстоянии десятков километров смогут определять точное местонахождение вражеских пушек, минометов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

"Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания", - подчеркнул Порошенко.

Об удачном завершении полевого этапа контрбатарейной радиолокационной станцией ранее сообщили украинские СМИ. Как отметили в "Укроборонпроме", радар 1Л220УК с помощью мощной РЛС, работающей в микроволновом диапазоне, способен "видеть" снаряды, а мощная цифровая система позволяет "строить" траектории их полета.

Судя по заявленным характеристикам, мощность цифровой активной фазированной решетки позволяет разместить станцию в нескольких десятках километров от позиций противника и распознать точное местонахождение вражеских орудий в секторе до 180 градусов.

Научный производственный комплекс "Искра", на котором был разработан контрбатарейный радар 1Л220УК, уже заявил о готовности запустить изделие в серийное производство.

Последние месяцы на Украине прошли под эгидой активного развития военно-промышленного комплекса. Ранее советник главы государства по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что новейший украинский ракетный комплекс "Нептун", который ожидают в армии Украины, может поразить цели в Севастопольской бухте.

"Россияне нервничают из-за наличия у Украины ракет, которые пролетят 300 км. "Нептун" стелется на сверхнизкой высоте над поверхностью моря", - обратил внимание он.

Бирюков уточнил, что украинская "новинка" накрывает также Азовское море и прибрежную акваторию Черного моря. "Они [россияне] все время надеялись, что мы будем failed state, что у нас ничего не получится", - добавил советник украинского лидера.

Об успешном испытании этого комплекса в Одесской области стало известно 5 апреля. Полигон, на котором проходило тестирование, посетил президент Украины, сообщила его пресс-служба. В ходе испытания техники безопасность данного мероприятия в акватории Черного моря обеспечивала группа из 11 кораблей Военно-морских сил Украины.

Президент обратил внимание, что "Нептун" может быть использован не только береговой охраной, но и Сухопутными силами ВСУ.

"И огромный вклад, в том числе и касательно возможностей увеличения радиуса действия указанной ракеты, использования высокоточного вооружения, более мощной боевой части, сегодня это все - достижения оборонного комплекса Украины, достижения КБ [конструкторского бюро] "Луч", достижения нашего ИТ-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику", - подчеркнул Порошенко. Он заверил, что новый ракетный комплекс будет поставлен на вооружение частей ВМС и Сухопутных войск уже в ближайшее время.

Для первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина цель этих испытаний и соответствующих заявлений вполне очевидна. Первое, по его мнению, - украинские власти пытаются "затушевать" факт, что их страна до сих пор не выиграла ни одной битвы.

"Во-вторых, для поддержания настроений военной угрозы и опасности. Это все совершенно спланированная в интересах Порошенко пропагандистская линия на взвинчивание психоза в стране", - пояснил депутат RT.

Всего за день до этого на юге Одесской области состоялись контрольные пуски еще одной гордости украинской армии - ракетных комплексов "Ольха М". Онлайн-трансляцию тестирования техники опубликовал Петр Порошенко.

"Хочу поздравить с успешными испытаниями, которые были проведены сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Ольха М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которых очень ждут сегодня в войсках", - отметил украинский лидер во время прямой связи с командным штабом СНБОУ на месте испытаний.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, контрольные пуски прошли успешно, и теперь ракетный комплекс "Ольха М" принят на вооружение ВС Украины. Он также сообщил о начале серийного производства данных ракет, способных точно уничтожать врага на расстоянии 130 км.

В последнее время в верхах украинской власти все чаще говорят о начале технического переоснащения армии. В начале марта Порошенко отмечал, что в свете новых событий Украине необходимо принять меры по развитию собственного военного потенциала.

"Мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Подчеркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", - сказал Порошенко на заседании СНБО.

Президент подчеркнул, что в последние пять лет Украина добилась заметного прорыва в ракетных технологиях.

Свои слова он подтверждал как раз разработанной реактивной системой залпового огня "Ольха", которая оснащена управляемыми ракетами, а также скорым началом производства комплекса крылатых ракет "Нептун".

Лидия Мисник