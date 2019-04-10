Армия прозрения

Сакральное и реальное вряд ли уживутся в одной казарме

Часто можно слышать об эффективности гармонизации межнациональных отношений с помощью религиозной морали, что, конечно же, не соответствует истине.

Начиная говорить об этом, давайте вспомним одну из древних притч, в которой рассказывается о двух враждовавших между собой племенах, живших на противоположных берегах реки. Человеку как-то повстречался волшебник и сказал: "Я дам тебе все, что ты пожелаешь, при условии, что представитель племени, живущего на другом берегу, получит вдвое больше". И человек ответил: "Выколи мне один глаз". Ему хотелось, чтобы тот, с враждебного берега, потерял оба. Веками существовала межплеменная и межнациональная вражда. А выдающиеся умы всех времен и народов мечтали об обществе социальной гармонии, о государстве дружбы и братства.

Сможет ли назначенный православный священнослужитель, занимающий должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими, способствовать профилактике правонарушений и суицидальных происшествий в подразделениях с призывниками, скажем, с Северного Кавказа? Конечно, нет – его просто не воспримут.

“ Нетаньяху высказал удивительно глубокую мысль: ФБР в США – "ослепленный Самсон", который может сражаться, но не в состоянии видеть врагов ”

Один из авторов научной монографии "Молодежь о религии и религиозном экстремизме" – профессор Салих Муслимов провел в январе – мае 2013 года социологическое исследование "Идеологические основы профилактики экстремизма и терроризма" среди молодежи Дагестана. Более 40 процентов опрошенных однозначно считали ислам истинной и последней мировой религией, которую должны принять все народы мира добровольно или под принуждением.

Это локальный пример того, что объективные процессы интеграции человечества в общепланетарное сообщество обнаруживают сегодня уязвимость. Поэтому сегодняшняя мусульманская, христианская, буддийская и другие религиозные морали все больше уступают место общепланетарной, основанной на принципах светского миропонимания.

Именно светская мораль является сегодня проводником общественного прогресса, гуманизма и культуры. Она лежит в основе образования, которое находит новые формы инновационного содержания будущего, переносит это содержание в сознание и ценностные ориентиры современников.

Потому важной задачей военно-политического руководства становится осмысление роли культурных и образовательных инноваций, составляющих одну из важных основ современного научного и демократического мировоззрения, способствующих гармонизации межнациональных отношений в стране, что, естественно, будет способствовать укреплению обороноспособности государства. Эта традиция особенно востребована сегодня, когда Россия, создавая свою систему эффективного образования, ориентируется на достижения передовой мировой науки и новые социально-культурные, когнитивные технологии, но в первую очередь на свою самобытность, уникальные место и роль в мире.

Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что невозможно добиться гармонизации межнациональных отношений в стране и в военной организации государства без формирования научного мировоззрения, поскольку всякая религия нетолерантна по самой природе. Она, признавая истиной только веру в "своего" бога и "правильной" лишь систему своего культа, относит все остальные в лучшем случае к ошибочным, а то и прямо враждебным, требующим борьбы с ними вплоть до уничтожения, как, например, принцип джихада.

Таким образом, изначальная межрелигиозная вражда является существенным негативным фактором, мешающим общению и сближению различных этносоциальных сообществ, что отражается подчас и на отношениях между государствами, и при сплочении воинских коллективов. Поэтому нетрудно понять, что никакая религия не может быть использована в качестве идеологической платформы, всегда тая в себе риски раздора.

Однажды Беньямин Нетаньяху, будучи экспертом в вопросах борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, высказал удивительно глубокую мысль о том, что ФБР в США – всего лишь "ослепленный Самсон", который может сражаться, но не в состоянии видеть своих врагов.

Наверное, подобную фразу по аналогии можно адресовать, к сожалению, и нашим правоохранительным органам, которые, конечно же, многое делают для предотвращения террористических актов, но не состоянии осознать главного – отсутствие объединяющей светской культуры является основным фактором духовного кризиса российских народов, приводящим к межнациональной разобщенности и дисгармонии. Весь наш дальнейший прогресс должен основываться не на религии, а на научно-техническом и светско-культурном потенциале, поэтому любые попытки подменить его религиозным мировоззрением есть откат к средневековым вариантам господства ненаучного понимания объективных законов природы, общества и мышления.

Если в религиозной культуре базовой основой является представление о сакральном, священном, то в действительности светского мира это представление свое значение теряет. Культура открывает такие направления развертывания субъектности, как пространство, время, смысл, символы, жанры, стили, структура деятельности, понимание, коммуникации, диалог и партнерство, цели и идеалы. Но главное – культура выступает источником, формой и результатом постоянного обновления мира, в котором изменяется и образовательная среда. Культура формирует и поддерживает ценностные ориентиры науки, знания, творчества, всех базовых свойств человека-субъекта. Она гарантирует своим содержанием постоянное разделение должного и фактического, возможного и действительного, она разделяет и вместе с тем связывает нормативное и фактическое, символическое и реальное. Она универсальна и многопланова, но при этом исключает опору на трансцендентное начало, обретая ее в самом человеке. Поэтому она всегда гуманистична.

Следовательно, необходимо не ослаблять внимания к попыткам реакционных кругов и экстремистских организаций расшатать наш общественный строй, дабы подорвать волю российского народа строить свое настоящее и будущее на принципах разума, светских демократических идеалов, на принципах справедливости, диалога, согласия и мира.

Сергей Иванеев, кандидат юридических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года