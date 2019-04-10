Нацпроект "Новое дворянство"

Государству необходимо срочно менять кадровую политику

"Пентагон разрабатывает стратегию ведения боевых действий "Троянский конь", Россия готова ей противостоять", – заявил на военно-научной конференции АВН начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. К борьбе с "пятой колонной" подключается армия, хотя это задача прежде всего Росгвардии, МВД, ФСБ, других силовых структур. "Военно-промышленный курьер" разбирается в сути дела."Троянский конь" обитает в России начиная с 1991 года. Запад подарил нам "демократию, свободу, права человека, рыночную экономику и толерантность".

Мы торжественно с униженным придыханием внесли их в свои национальные пространства и государственные практики, заменив собственный исторический опыт и достижения. Сами приняли "троянского коня", откормили и сегодня руководствуемся его концептуальными и организационными установками. Тем самым как бы охраняем светлую память наших "демократизаторов", их идеологические и организационные основы.

Сегодня "троянский конь" мировой демократии уже укоренился во всех основных компонентах российской государственности и общества, сформировал свои собственные идеологические, кадровые, информационные и правовые закладки. И тем самым успешно осуществляет подрыв исторической устойчивости России как государства в основных компонентах стратегической матрицы нации. Судите сами.

“ Национальная элита формируется из "детей и семей власти" с последующей приватизацией ею государства ”

На национальных пространствах России созданы свои "серые зоны гибридной войны" как плацдармы враждебной цивилизации. Они фактически состоялись в основных сферах национального бытия, жестко препятствуют позитивному развитию национальной идеологии, этики и культуры, образования и науки, экономики и финансов. В информационной сфере, государственной кадровой политике, даже в системе подготовки граждан к защите Отечества действуют свои группы либералов-лоббистов и группы поддержки на всех уровнях руководства. Созданы правовые и организационные основы разрушительной деятельности. Сформирован кадровый потенциал, который напичкан соответствующими идеологическими установками. Отлажены методики подбора и внедрения во власть "своих" кадров и изгнания из нее "чужих", то есть профессионалов и патриотов. Успешно работает машина информационного обеспечения деятельности "пятой колонны".

Усугубляет ситуацию то, что сегодня нет адекватного понимания властью и обществом самого факта реальной агрессии Запада против нас. Американцам удалось снять у России ощущение опасности, и это их стратегическая удача, так как они с нами воюют, а мы с ними – нет.

Беда еще и в том, что сегодня Россия явно переоценивает уровень и масштаб своих достижений. Конечно, у нас есть Верховный главнокомандующий, способный принимать необходимые и взвешенные решения, есть министр обороны и начальник Генерального штаба, знающие и умеющие строить современную армию, но этого уже недостаточно, поскольку выигрывает сражения народ. Надо понять, что борьба с "троянским конем" – дело государства и общества, специальных служб, внутренней, кадровой и информационной политики государства, системы патриотического воспитания. "Пятая колонна" известна в конкретных лицах, сферах бытия, на предприятиях и в учреждениях страны. Ее представители настолько обрыдли народу, что пора бы назвать их своими именами, но государство пока не делает этого. Наверное, ждет, когда народ начнет разбираться с ними сам, что чревато очередной национальной трагедией.

Бесхозный патриотизм

Сегодня население не готовится к защите Отечества, и эти вопросы власть даже не поднимает. Руководители субъектов Федерации, по определению отвечающие за безопасность своих регионов и граждан, просто не понимают, что такое территориальная оборона. Никто не знает, что будет делать, когда наступит вооруженная фаза войны, когда национальные пространства начнут сжиматься, а экономика столкнется с нарастающими трудностями в лоб.

Как во время Великой Отечественной, мы могли бы опереться на высокий моральный дух нации, но где его взять, когда нет национальной идеологии и никто не знает, зачем, как и во имя чего жить. А это основа стратегии безопасности и развития России. Именно идеология отвечает на главные вопросы бытия, формирует духовные константы, дает нации образ будущего. Это "клей нации" (по Питириму Сорокину), обеспечивающий ее нравственное единство, патриотическую социализацию. Целью государственной идеологии России и ее Вооруженных Сил должно стать воспитание граждан как нравственных и просвещенных патриотов, любящих свою Родину, готовых служить ей, желающих и умеющих защищать свое Отечество, гарантировать его суверенитет.

Казалось бы, аксиомы. Но сегодня чиновники не знают, во имя чего они должны служить Отечеству. То же самое в армии. Во имя чего воевать, погибать и побеждать – неведомо. И никакой ГлавПУР (ГВПУ) тут не поможет.

Еще одна проблема – негативный кадровый отбор в основных сферах существования нации. Это выражается в снижении качества подготовки специалистов, их квалификации, компетентности, профессиональной дееспособности и ответственности. Соответственно нет и развития. Национальная элита формируется из "детей и семей власти" с последующей приватизацией ею государства.

Надо изменить саму парадигму государственной службы – концептуальную базовую схему ее функционирования. Вместо наемного работника, который заключает коммерческий контракт с государством и продает ему свой профессионализм, должно прийти служение нации. Только так решается жгучая проблема качества национальных элит. Нужен новый служилый слой, который сможет своим самоотверженным трудом реализовать национальную стратегию.

Именно для выращивания такого слоя, практически нового дворянства России и были задумана, в частности, система кадетского образования. Эта инициатива нашего президента Владимира Путина увенчалась созданием Межведомственного совета. Разработана Концепция кадетского образования, которую предстоит принять до конца текущего года. В соответствии с ней образовательные организации типа кадетских корпусов предназначены для профильной и предпрофессиональной подготовки юношества к обязательной государственной службе на гражданском или военном поприще. Они должны стать первой, начальной ступенью и готовить госслужащих для своих регионов.

Необходимо законодательно установить основное кадровое правило: занимать должности и делать карьеру во власти могут только граждане Российской Федерации, которые в обязательном порядке прошли специальную подготовку и соответствующую аттестацию, отслужили по призыву или контракту, имеют военно-учетную специальность и состоят на воинском учете. Ведь если мы находимся в состоянии войны, все государственные практики должны носить соответствующий военно-мобилизационный характер.

Разработка номенклатуры основных должностей и специальностей госслужбы, требований к ним, управление и контроль исполнения госзаказа должны осуществляться администрацией президента как одно из важнейших направлений деятельности. Для этого создан соответствующий аппарат. Но пока национальная кадровая политика, образование и подготовка госслужащих, патриотическое воспитание, можно сказать, бесхозны.

Присяга на честность

Чтобы исправить ситуацию, необходимо, на мой взгляд, сделать следующее:

разработать и ввести в практику принятия каждым гражданином России гражданской присяги при получении им в 14 лет паспорта. В тексте должны быть прописаны основные обязанности, в том числе знать, любить и уважать Родину, готовить себя к ее развитию и защите;

утвердить и ввести в практику присягу госслужащего России с соответствующей системой обязанностей, ограничений и ответственности;

ввести новую трактовку понятия "патриот". Таковым считается гражданин, который не только любит Россию, знает ее историю и культуру, но и готов защищать Отечество, в том числе с оружием в руках;

за овладение гражданами воинской учетной специальностью должны отвечать министры, губернаторы и директора;

установить государственный образовательный стандарт воспитания, гражданский контроль над учреждениями СМИ, культуры и просвещения;

прописать в бюджете полноценную поддержку ветеранских патриотических общественных объединений и ДОСААФ, которые своей работой продуцируют патриотизм непосредственно в школах, классах и трудовых коллективах, освободить их от налогового бремени. Патриотизм по определению не должен облагаться налогами;

сформировать государственный социальный заказ на патриотическое воспитание граждан России, их подготовку к защите Отечества.

Без национальной стратегии все попытки развития превращаются а хаотическое движение в никуда. Подготовка граждан России к защите Отечества должна вестись непрерывно в мирное и военное время начиная со школьного возраста и сопровождать человека всю его жизнь. Естественно, потребуются политическая воля и консолидация здоровых сил государства, общества и граждан всех поколений. Но без этого противостоять разрушительной и изощренной энергии засланного к нам "троянского коня" будет непросто. Пока же его адепты продолжают воздействовать на население, в том числе через информационную политику и СМИ, разрушение национального образования и культуры, целенаправленную работу по формированию "общества недовольных властью". Они укрепляют и создают свой резерв через блогосферу и ее наемников – псевдопатриотов.

Осуществляется стратегия организованного хаоса, перманентных реформ, проектов, политических интриг, кадровой чехарды. Достаточно вспомнить бесконечные "инновации", "пятилетние стратегии", "цифровые экономики и правительства", "национальные проекты и стартапы"... Каждое из этих слов обозначает что-то важное, интересное и необходимое. Но при их исполнении происходит лишь разбазаривание средств и ресурсов нации, а в конечном итоге – дискредитация государства.

Такие технологии и их откатно-распилочные методики уничтожают наметившиеся успехи страны в реализации майских указов президента, создают впечатление политического движения и активной жизни, но незаметно и неуклонно снижают стратегическую субъектность России, толкая ее в исторический тупик. Любая разумная мысль, инициатива намеренно и расчетливо доводится до абсурда, подвергается критике, шельмованию, осмеянию, превращается в свою противоположность. "Троянский конь" бьет копытом в либеральной конюшне и норовит выбросить из седла несведущих и наивных.

Александр Владимиров, генерал-майор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года