Огонь по штабам "пятой колонны"

За победу отвечает государство

В марте в жизни наших ВС произошли два значимых события, которые, несомненно, окажут позитивное влияние на строительство армии и флота, развитие военной науки. Уверен, что принятые меры будут способствовать и укреплению глобальной безопасности.

Речь идет о выступлениях министра обороны Сергея Шойгу на расширенном заседании думского Комитета по обороне ("Эффективная армия") и НГШ Валерия Герасимова на военно-научной конференции АВН ("Генштаб планирует удары по "пятой колонне"). Важно, что сказанное прозвучало в канун 70-летия НАТО, заблудившегося в исторических эпохах и постоянно ищущего врага для обоснования своего существования в современных условиях.

В выступлении министра приведены данные о количестве новейших комплексов, поступивших на вооружение соединений и воинских частей, включая системы доставки ядерного оружия, средства ПВО и ПРО. Важное внимание уделено ликвидации брешей в радиолокационном поле ПВО страны, новый импульс получили мероприятия по укреплению российского военного присутствия в Арктике и защите Севморпути. Из сказанного министром следует вывод: планы строительства и перевооружения армии, флота, других структур успешно выполняются, невзирая на санкции и прочие рукотворные проблемы, создаваемые нашей стране под различными, в основном надуманными предлогами. Очень важно, что план деятельности МО продуман до 2025 года с учетом разработки качественно новых образцов ВВТ, превосходящих зарубежные аналоги.

“ "Пятая колонна" – вражеский плацдарм для захвата страны, проводящей суверенную политику или ведущей борьбу за независимость ”

Новые военные доктрины США в период президентства Трампа, решения, принятые на саммитах НАТО в 2014–2018 годах, говорят о появлении в Европе и мире комбинированной масштабной угрозы. Можно вспомнить, как до 1949 года, когда у нас не было ядерного оружия, США постоянно планировали атомную бомбардировку советских городов-миллионников. Планы корректировались не по политическим мотивам, а в зависимости от количества произведенного США ядерного оружия. Вне всякой войны планировалось уничтожение миллионов советских мирных людей. Мы живы только потому, что имеем СЯС, мощные ОПК и науку, способные создавать передовое вооружение.

Соединенные Штаты ведут активный поиск новых путей уничтожения стратегических конкурентов, прежде всего России, Китая, Ирана и некоторых других стран. Для этого разработаны стратегия гибридной войны и технологии применения ее составных элементов – "цветной революции" и "пятой колонны". Многое из этого использовалось при разрушении СССР – война тогда не носила название гибридной, такого термина не было, но стоит вспомнить историю с нефтью по цене восемь – двенадцать долларов за баррель, идеологическую пропаганду и предателей во власти, чтобы все встало на свои места. А ведь были сильнейшая армия, СЯС, вторая в мире экономика и передовая наука и ясно выраженное желание абсолютного большинства населения жить в СССР. Однако страну потеряли не из-за поражения в бою, а по причине реализации противником подрывных стратегий и технологий. Сегодня, как и в прошлом веке, поступают мощные импульсы от внешних и внутренних сил, заинтересованных в развале и уничтожении России. Здесь есть над чем задуматься и сделать выводы.

Валерий Герасимов в выступлении на ежегодной конференции АВН остановился на новой военной стратегии Пентагона, замысел которой заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" для дестабилизации обстановки и манипулирования населением с одновременными ударами ВТО для уничтожения руководства страны, разрушения систем связи и управления, других стратегических объектов.

Вроде бы не дело НГШ заниматься "пятой колонной" или "Троянским конем", но Пентагон уже фактически создает театр гибридных действий как войны нового типа. Генеральный штаб вынужден в ответ на проводимую Западом политику шантажа и угроз планировать нанесение ударов по пусковым установкам ракет и центрам принятия решений, нацеленным против России.

Страна готова к нейтрализации агрессивных действий вероятных противников. Для этого разработан ряд концептуальных подходов. В их основе стратегия активной обороны, которая предполагает меры по упреждающей нейтрализации угроз.

Коллаж Андрея Седых

Коллаж Андрея СедыхГенштаб признает правомерным применение военной силы внутри государства для пресечения вооруженных конфликтов и противоправных акций, угрожающих безопасности граждан, конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности страны.

Для решения связанных с этим задач привлекаются в первую очередь Росгвардия, МВД, ФСБ и только при необходимости Вооруженные Силы.

ВС в первую очередь должны готовиться к войне с внешним агрессором, нанесению ударов по центрам принятия решений, по стратегическим объектам на различных ТВД. Это решающий вклад в общую составляющую победы над врагом. И конечно, "удары по голове" образумят "пятую колонну" внутри государства.

Следует понимать, что борьба с новой стратегией – дело государства, всего общества, специальных служб и структур, внутренней, информационной и кадровой политики, системы патриотического воспитания народа.

Гибридная война в отличие от классической включает в себя составляющие, за которые отвечают различные федеральные институты. Долевое участие МО, ГШ велико, но оно далеко не определяющее. Пример – Советский Союз. Мы обладали всем, что имеем и сейчас, в том числе в силовом компоненте, но страну потеряли. На нас провели первый опыт гибридной войны. Долго ее готовили, но цели достигли.

Как бы серьезно Россия ни относилась к оснащению армии, это вовсе не означает, что страна готова к гибридной войне, которая уже ведется против нас с использованием различных составляющих. Ее методы позволяют достигать целей без открытого военно-силового вмешательства с незначительным, приемлемым уроном или без такового вообще и с минимальными финансовыми затратами, которые стократно окупаются.

Подобная тактика естественным образом вписывается в стратегическую культуру США, которая предусматривает начало военных действий против предварительно ослабленного и раздробленного противника, ведение войны чужими руками на удаленных театрах при минимизации потерь среди своих военнослужащих. Это было сделано против СССР, Югославии, Ирака, сейчас готовится против Венесуэлы, Сербии и Ирана. Противник планирует применить подобный опыт и против России. Мощь вооруженных сил не является гарантией необходимого отпора. За победу отвечает государство, способное подготовить к ней страну.

"Мы разрушили СССР, разрушим и Россию. Наша задача – заставить Россию пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны", – говорил Митт Ромни, кандидат в президенты США в 2012 году.

Использование технологии государственного переворота, свержения законной власти и постановки страны под внешнее управление – главная задача "цветной революции", проводимой с опорой на "пятую колонну". Но демократия не дает ей права на свержение законной власти.

Следует ожидать, что гибридные технологии, применяемые США и НАТО, будут только совершенствоваться, тогда как в России ведущуюся против нее войну еще официально не признали, поскольку действия скрытны и не подпадают под международные запреты. Плохо, если эти угрожающие факторы не получат у нас своевременной должной оценки.

Непризнание официально ведущейся гибридной войны означает главное: страна не готовится к ней. Мобилизации одного Министерства обороны недостаточно. Признание или непризнание гибридной войны – не научный спор. Выигрывает тот, кто готовится к войне.

Все составляющие, входящие в понятие национальной безопасности, должны быть во всеоружии. Особое внимание работе с населением и активной борьбе с "пятой колонной". Удары, планируемые Генштабом по центрам принятия решений, пусковым установкам и аэродромам, должны быть дополнены комплексом защитных мер государства от гибридной агрессии и "цветной революции", укреплением территориальной обороны.

Леонтий Шевцов, советник директора Росгвардии, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года