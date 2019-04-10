"Троянська кобыла" на службе США

В гибридной войне против России может быть задействован украинский спецназ

На разработку стратегии применения американских ВС, получившей название "Троянский конь", по заявлениям официальных лиц Пентагона, предполагается израсходовать несколько десятков миллиардов долларов.

Понятно, что столь огромная сумма для разработки собственно доктринальных документов не нужна. Львиная доля расходов, помимо обязательной коррупционной составляющей, уйдет на подготовку войск и штабов к практической реализации троянских планов. Возникают вопросы: когда и в каких условиях будет применена эта стратегия, против какого противника, что можно противопоставить? В весьма пространных и туманных заявлениях американских военных ответа нет.

Цветной потенциал

Анализ геополитической ситуации, заявлений и действий западных политиков, направленности строительства ВС США, наиболее распространенных форм ведения современных войн, опыта боевого применения американских и натовских сил, а также нюансы заявлений представителей Пентагона об этой стратегии позволяют определить ее основные черты.

“ Скрыть в массе "заробитчан" несколько тысяч бойцов ССО труда не представляет, как и обеспечить их к нужному моменту вооружением ”

Уточним, что такое стратегия как информационный объект. Не претендуя на полное соответствие общепринятым представлениям, сформулируем так: система взглядов на стратегическое применение ВС в возможных войнах. В ней должны быть определены роль и место в войне (вооруженном конфликте), цели и задачи стратегического применения ВС, идея, способы и формы ведения боевых действий, создаваемые группировки сил, основы организации их всестороннего обеспечения и управления ими, а также основы взаимодействия с силами и средствами, ведущими противоборство других видов (в частности экономическое, политическое, информационное). При скудной информации о новой стратегии прояснить все эти аспекты весьма проблематично да и нецелесообразно – сами американцы на это дать ответ пока не смогут, им эту стратегию еще только предстоит разработать. Но выявить ключевые элементы вполне возможно.

Прежде всего обращает на себя внимание фраза: "Когда в воздухе появятся наши F-35, знайте – мы уже у вас". Это говорит о том, что стратегия "Троянский конь" предназначена для действий ВС США в ходе внезапной и скрытной агрессии против другой страны. Об объявлении войны речи не идет. При этом ключевая группировка из общего состава сил агрессора уже заблаговременно развернута на территории страны-жертвы. То есть боевые действия начинаются со скрытного нападения и лишь после решения важнейших задач этого этапа предполагается ввод открыто действующих регулярных войск. Этим новая стратегия принципиально отличается от ранее применявшейся, где первым делом предполагалось воздушное наступление ВС США для подавления в кратчайшие сроки группировки ВВС и ПВО противника, достижения безраздельного господства над ТВД с последующим разгромом авиаударами сухопутных войск противника. Теперь эти действия относятся ко второму этапу.

Другое важное условие, определяющее вероятное содержание стратегии "Троянский конь", то, что сегодня основным типом войн являются так называемые гибридные, основная идея которых в использовании внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии. Поскольку в любой войне боевые действия ВС лишь ее часть, пусть и самая главная, можно уверенно предполагать, что стратегия "Троянский конь" должна определять применение ВС США в ходе именно гибридных войн. Очевидно, что американское военное командование, оценив результаты применения ВС в последних вооруженных конфликтах, пришло к выводу: взгляды, на которые ранее опирались в этом вопросе, оказались не вполне соответствующими реальным условиям. А в некоторых случаях неприемлемыми. Так, например, прямое нападение на Россию или Китай невозможно в силу гарантированного ответного уничтожающего ядерного удара. При этом выход на первый план гибридных войн существенно сузил спектр условий вступления в них американских ВС и действующие принципы их боевого применения никак нельзя назвать успешными. Ирак, Афганистан, Сирия – примеры военных поражений США.

С учетом этого надо полагать, что "Троянский конь" должен активировать ВС США на гораздо более ранних этапах, а также выработать приемлемые способы их использования против стран с мощными ядерными арсеналами.

От спецпартизан до оккупации

Наиболее вероятная идея стратегии "Троянский конь" – начать скрытные действия регулярных частей ВС США и их союзников на ранних этапах гибридной войны и тем самым, с одной стороны, улучшить управляемость процессами разрушения государственности жертвы, а с другой – значительно повысить оперативность сбора информации о ситуации внутри атакованной страны и таким образом сделать намного более эффективными действия в других сферах противоборства. Нелишне напомнить, что именно отсутствие возможности иметь информацию о ситуации в странах, переживших "арабскую весну", сделало неэффективным применение теории управляемого хаоса. Управление было потеряно.

Особенность заблаговременной подготовки гибридной войны состоит в том, что она имеет достаточно большую длительность, достигая в некоторых случаях нескольких десятилетий, а также может осуществляться против широкого круга потенциальных противников. Надо признать, что на данном этапе такой войны вооруженным силам США даже в стратегии "Троянский конь" места нет.

Основное содержание непосредственной подготовки гибридной агрессии – создание условий для социального взрыва в ключевых регионах жертвы. Именно в это время на ее территории начнет скрытно собираться группировка противника. Очевидно, что это могут быть только формирования сил специальных операций (ССО). Времени для создания достаточно мощной группировки ССО на территории жертвы агрессии будет достаточно.

Начальный период гибридной войны почти всегда включает социальный взрыв, а в ходе массовых выступлений населения предпринимается попытка свержения существующей власти. На этом этапе все, как правило, проходит более или менее в соответствии с планами агрессора. Вероятные цели группировки ССО – дезорганизация государственного и военного управления, содействие созданию экономических проблем, контроль действий оппозиции, а также сбор информации о ситуации. В числе важнейших задач спецподразделений на этом этапе могут быть ликвидация отдельных политиков и военных, уничтожение особо важных объектов оборонной и государственной инфраструктуры. При агрессии против стран, обладающих ядерным оружием, в частности России, ключевыми станут захват и разрушение объектов управления ядерными силами. Вероятнее всего, это будет делаться под видом их блокирования массами протестного населения. Хотя против отдельных изолированных объектов возможны и действия ДРГ. По продолжительности начальный период гибридной войны может составить от одной-двух недель до двух месяцев. В случае успеха уже по итогам этого периода должен быть нейтрализован ядерный потенциал страны, дезорганизовано государственное и отчасти военное управление.

Если становится ясно, что силами "гражданской армии" при поддержке заблаговременно развернутой группировки ССО достичь цели – смены режима – не удается, агрессор будет вынужден расширить вооруженное противостояние, привлекая уже иностранные иррегулярные формирования, а также существенно нарастить группировку своих ССО.

Это знаменует завершение начального периода гибридной войны и наступление следующего, который исходя из состава действующих сил и характера вооруженной борьбы можно именовать интернационально-иррегулярным. Основное отличие от предыдущего этапа в том, что к вооруженной борьбе "гражданской армии" против законного руководства страны-жертвы подключаются международные военизированные (террористические) организации. Государство – объект атаки вынуждено полномасштабно вводить в действие свои вооруженные силы. К задачам группировки регулярных ССО агрессора добавится руководство иностранными вооруженными формированиями, которые могут оказаться замкнутыми на иные центры силы или даже выйти из-под контроля и начать действовать в своих интересах, как произошло с "Аль-Каидой" и некоторыми другими террористическими организациями (запрещенными в РФ), исходно созданными при активном участии американских спецслужб. На этом этапе будет вестись подготовка формированиями ССО обеспечения действий американских ВВС и флота. По опыту Ливии и Сирии можно выделить два – четыре интернационально-иррегулярных периода, каждый из которых продолжительностью от одного-двух до четырех – восьми месяцев.

Если и на этом этапе не удается достичь целей войны, в нее вступают боевая авиация и ВМС США и их союзников. Видимо, на это намекал американский генерал, упоминая F-35. По войскам дезорганизованной, утратившей потенциал ПВО армии страны-жертвы наносятся авиаудары до полного уничтожения ее способности к сколько-нибудь серьезному сопротивлению. Благоприятные условия для таких действий должны быть созданы группировкой ССО в предшествующие периоды. С началом этого этапа – регулярно-иррегулярного – она фактически обнаруживает себя, ведя разведку и обеспечивая целеуказание ударной авиации. С решением основных задач этого этапа, а также в случае неудачного для агрессора развития ситуации на территорию страны-жертвы будут вводиться группировки сухопутных войск, главным предназначением которых станет оккупация. На этом, собственно, заканчивается стратегия "Троянского коня", и ВС агрессора переходят к традиционным формам вооруженной борьбы.

Конь славянской национальности

Таким образом, стратегия "Троянский конь" по сути может представлять собой крупномасштабное вступление ССО агрессора и его союзников в гибридную войну на ранних ее этапах с созданием значительной по численности группировки задолго до начала агрессии в отличие от прежних взглядов, предполагавших переход к активным действиям спецподразделений существенно позже. Эта новация предъявляет особые требования к привлекаемому личному составу. Необходимость относительно длительного и скрытного пребывания значительной группировки на чужой территории выдвигает требование близости или идентичности его этнокультурного типа местному населению. Это скорее всего заставит американское командование выстраивать группировку ССО "Троянского коня" минимум в два эшелона.

В первом из них "Троянский конь" применительно к России может иметь главной ударной силой две основные группировки. Составленная из бойцов ССО ВСУ будет действовать на западном стратегическом направлении на глубину до Москвы и далее. Ее основа – идейные враги Русского мира из числа этнически и культурно нам идентичных украинцев. Численность этой группировки исходя из спектра и объема стоящих перед ней задач может быть оценена в 5–10 тысяч человек и более. Кажется, что скрытно создать такую группировку невозможно. Но нет – активных нацистов на Украине сегодня сотни тысяч, только участников тербатов – порядка 15 тысяч. А количество украинских граждан, работающих в России легально и не совсем, оценивается в миллион и даже более. Скрыть в этой массе несколько тысяч бойцов ССО, маскирующихся под "заробитчан", труда не представляет, как и обеспечить их к нужному моменту вооружением. Надо заметить, что информация о подготовке американскими инструкторами украинских спецназовцев поступала в открытые СМИ неоднократно. В этом контексте заявления некоторых украинских политиков о том, что ВСУ готовы к войне против России и смогут нанести нашим ВС поражение, не выглядят смешными.

Вторая группировка первого эшелона "Троянского коня", вероятнее всего, будет развернута на юго-западном стратегическом направлении – в республиках Северного Кавказа и прилегающих местностях. Хотя ее можно частично задействовать и в других регионах. Основу группировки составят представители народов Кавказа, а также близких к ним этносов с Ближнего и Среднего Востока, из Турции. Хаттаб был, как известно, выходцем из Саудовской Аравии. Теперь таких может оказаться существенно больше и они будут представлять личный состав регулярных частей ССО стран – союзниц США из этих регионов. По численности эта группировка окажется, вероятно, в разы меньше первой, что определяется объемом возлагаемых на нее задач. Она также имеет все предпосылки для скрытного заблаговременного развертывания в районе предстоящих боевых действий.

Второй эшелон "Троянского коня" может быть представлен формированиями регулярных ССО США и их западных союзников. В район боевых действий он будет введен тогда, когда этнические отличия перестанут иметь значение. Этих сил окажется вполне достаточно, чтобы при благоприятных условиях решить главную для агрессора задачу – выключить российский ядерный потенциал и дезорганизовать управление ВС РФ, лишив их способности к организованному сопротивлению. А далее – ввод сухопутных оккупационных войск, группировка которых уже создана у наших границ.

Анализ свидетельствует о том, что "Троянский конь" способен существенно повысить эффективность ведения американцами гибридных войн, устранив главную проблему – резкое снижение управляемости процессами развития ситуации в стране-жертве вскоре после начала "цветной революции". Серьезную угрозу он может представлять и для России. При благоприятной для гибридной агрессии ситуации именно "Троянский конь" станет основной стратегией действий США против нашей страны. Противостоять окажется достаточно сложно в силу необходимости ведения боевых действий против крупной группировки ССО противника, заблаговременно развернутой на нашей территории. Пример того, насколько серьезна угроза, – действия полка "Бранденбург-800" 20–23 июня 1941 года, когда несопоставимо меньшими силами, чем могут привлечь американцы к "Троянскому коню", Отто Скорцени организовал нарушение управления войсками наших приграничных округов, что стало одной из главных причин катастрофических поражений Советской армии в приграничных сражениях.

Однако, как заявил НГШ Валерий Герасимов в выступлении на годовом собрании АВН, наша армия сможет отразить и такую агрессию. Естественно, способы и формы действий, состав привлекаемых сил и средств – абсолютно закрытая информация. Военные специалисты, не привлекаемые к выработке нашей ответной стратегии, могут лишь высказывать свои предположения о ее содержании исходя из общей логики. Но это предмет других статей.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года