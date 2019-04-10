Две кандидатуры на роль могильщика ДРСМД

Соединенные Штаты готовят к испытаниям ракеты новой эпохи

2 февраля Соединенные Штаты объявили, что выйдут из Договора о РСМД через шесть месяцев, то есть 6 августа. Якобы Россия его уже не соблюдает. Истинная причина в том, что Штатам договор связывает руки. И уже 13 марта представитель Пентагона сообщает: в августе США планируют испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров.

Если все пройдет успешно, примерно через 18 месяцев ракета может быть развернута. Чиновник также сказал, что Соединенные Штаты проведут в ноябре испытания БРСД, и добавил: обе ракеты будут оснащены обычными конвенциональными боеголовками.

За столь короткое время невозможно создать совершенно новую КР средней дальности и уж тем более БРСД нового типа. Либо работы по новым ракетам давно начаты, что является прямым нарушением ДРСМД, либо будут использоваться уже имеющиеся изделия с некоторыми доработками, позволяющими применять новые ракеты с наземных и корабельных ПУ Mk 41 VLS. Второе вероятнее.

С небес на землю

На роль КРНБ (GLCM) у американцев есть две кандидатуры. Первая – RGM/UGM-109E TLAM-E (Tomahawk Block IV), вторая – AGM-158C LRASM. Tomahawk Block IV – довольно древняя разработка с устаревшей системой наведения. Зато вторая ракета свеженькая. Ее система управления более совершена: комбинированная, инерциальная с коррекцией накопленной ошибки по данным приемника сигналов спутниковой навигационной системы NAVSTAR. На конечном участке траектории могут использоваться инфракрасная головка самонаведения (ИК ГСН) и программно-аппаратные средства автономного распознавания целей. ГСН способна видеть малозаметные, замаскированные цели, а также захватывать малоподвижные (наземные и морские). Так что AGM-158C LRASM – наиболее вероятный кандидат на роль КРНБ.

“ В марте 2016 года объявили о начале разработки новой ракеты для замены устаревшего комплекса ATACM ”

Программа разработки AGM-158C LRASM была инициирована в 2009 году и началась по двум разным направлениям. LRASM-A – дозвуковая крылатая ракета, основанная на проекте КР AGM-158 JASSM-ER класса "воздух-земля" компании "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) с радиусом действия 930 километров. LRASM-B планировалась как высотная сверхзвуковая (3 Маха) ракета в ответ на индийско-российский проект ПКР "БраМос" (BrahMos). Однако второй проект был закрыт в январе 2012-го. Летные испытания LRASM начались в мае 2012 года, а первый пуск серийного изделия планировался на конец 2014-го. Военные предложили расширить возможности LRASM, чтобы ракеты могли использоваться для ударов по наземным целям в дополнение к противокорабельным функциям.

Все, что нужно для невоздушного варианта базирования, – оснастить КР AGM-158 LRASM стартовым ускорителем, что позволит применять ракету с ПУ Mk 41 VLS. В начале 90-х годов компания Loral разрабатывала твердотопливный ракетный двигатель Mk-114 Mod-0 для ПЛУР RUM-139 VLA (ASROC) на замену устаревшей RUR-5 ASROC. Главным отличием новинки была возможность запуска из УВП Мк-41. В 1995-м "Локхид Мартин", приобретя Loral, продолжила разработку RUM-139. В 1996 году была представлена усовершенствованная ПЛУР RUM-139B под малогабаритную торпеду Mark 46. В 2001-м началась разработка RUM-139C с использованием торпеды Mark 54. Стартовый вес новой ПЛУР составлял 639 килограммов, из них на Mark 54 приходилось 276. 363 килограмма весила непосредственно ракета.

До 2007 года было поставлено в общей сложности более 450 ракет RUM-139, которые используются ВМС США и Японии. Часть этих ракет (около 200) будет разукомплектована и пойдет на стартовые ускорители для LRASM.

17 сентября 2013 года "Локхид Мартин" провела тестовый пуск КР воздушного базирования LRASM из стационарной вертикальной ПУ Mk 41 VLS. Испытания показали, что LRASM, оснащенная ракетным ускорителем Mk-114 от ПЛУР RUM-139 VL-ASROC, может стартовать из УВП. Энергии хватает на то, чтобы пробить керамическую крышку контейнера и выполнить стартовую горку для полноценного управляемого полета. В январе 2014-го официальный представитель "Локхид" объявил, что LRASM может быть запущена с УВП Mk-41 только с модифицированным программным обеспечением для существующего судового оборудования. Стартовый вес новой ракеты составит, по американским данным, порядка двух тысяч килограммов. Дальность пуска – около тысячи километров. Боевая часть – конвенциональная проникающая WDU-42/B весом 450 килограммов.

В двух позиционных районах ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), развернутых в Европе (первый – в Румынии, в Девеселу, открытый в мае 2015-го, второй – в Польше в 2018-м), имеется по 24 ПУ УВП Мк-41 (три восьмиконтейнерные секции), причем часть штатных противоракет SМ-3 может быть заменена на LRASM. Также не исключается вариант развертывания неопределенного количества мобильных ПУ, аналогичных ПУ КРНБ BGM-109G "Грифон" MAN KAT1 8x8 на четыре ракеты.

Потомки "минитменов"

После снятия с вооружения в 1992 году устаревшей моноблочной МБР LGM-30F Minuteman II американцы получили большое количество бесхозных ступеней ракет: более 500 первых Thiokol M55, 500 вторых Aerojet SR19 и столько же третьих Hercules M57. LGM-30F активно использовалась в программе запусков IFT (Integrated Flight Tests) для отработки элементов создаваемой национальной ПРО США. Первоначально основным подрядчиком выступала все та же "Локхид". На базе ступеней снятой с вооружения МБР создана серия ракет-мишеней – Hera, Storm I, Storm II, SRALT, LRALT с дальностью пуска от шестисот до пяти тысяч километров.

Маловероятно, что американцы будут делать новую БРСД из ступеней ракеты, производство которой завершилось в конце 60-х годов. То есть этим ступеням минимум 50 лет. Твердое ракетное топливо имеет свойство со временем растрескиваться, и если для мишеней это некритично, то для боевого образца нестабильность горения дает непредсказуемые скачки тяги, а это обязательно приведет к значительному снижению точности. В марте 2016-го "Локхид Мартин", "Боинг" (Boeing) и "Рейтеон" (Raytheon) объявили, что начали разработку новой ракеты, отвечающей требованию армии США к применению ракетного оружия по наземным целям на оперативную глубину большой дальности (LRPF), для замены уже не удовлетворяющего военных комплекса ATACMS. Ракета будет оснащена ТТРД и иметь дальность полета до 500 километров (пока она ограничена Договором о РСМД), но при этом число ракет, размещенных на пусковых установках M270 MLRS и M142 HIMARS, будет увеличено с двух до четырех. Тестовые стрельбы пройдут по программе, получившей наименование Precision Strike Missile (PRSM), в 2019 году, а принятие на вооружение планируется в 2023-м. Первоначальный вариант ракеты PRSM рассчитан только на стационарные наземные цели, но в более поздних версиях появится возможность поражать и движущиеся как на суше, так и на море. Если Соединенные Штаты выйдут из Договора о РСМД, дальность PRSM может быть увеличена до тысячи километров и более.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (776) за 9 апреля 2019 года