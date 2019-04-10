Гособвинение во вторник запросит наказание для обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Мосгорсуд во вторник проведет прения сторон по уголовному делу о шпионаже в отношении поданного Норвегии Фруде Берга.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, заседание назначено на 11:00. Процесс проходит в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела имеют гриф "совершенно секретно".

Как ожидается, первой в прениях выступит государственный обвинитель Милана Дигаева, которая представит суду окончательную позицию по рассмотренному делу и озвучит наказание, которого, по ее мнению, заслуживает подсудимый.

Затем слово получат Ф.Берг и его защита.

По окончании прений подсудимый выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Ф.Бергу вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

К рассмотрению дела норвежца Мосгорсуд приступил в прошлый вторник, 2 апреля.

Как сообщила "Интерфаксу" прокурор М.Дигаева, по версии обвинения, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

Обвинение считает, что Ф.Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.

Как заявлял адвокат Ильи Новикова, Ф.Берг отрицает все обвинения.

Сразу после задержания норвежца, защитник отмечал, что "по версии следствия, все, что делал Берг - отправлял по Почте России конверты, в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина".

Со слов И.Новикова, Ф.Берг утверждает, что "не знал о том, что может быть частью разведывательной операции", а "отправить конверты его просил его знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены". Защитник пояснял, что "письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья" и что норвежца "удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском".