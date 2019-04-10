США помогли Грузии оснастить по натовским стандартам еще один пехотный батальон

Тбилиси. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Грузии в рамках совместной с США программы обучения и оснащения военнослужащих GDRP (Программа готовности обороны Грузии) завершена подготовка очередного, третьего по счету, пехотного батальона.

Как сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны Грузии, 13-й батальон I пехотой бригады Сил обороны Грузии проходил усиленную подготовку в течение 13 недель.

В подготовке принимали участие военные инструкторы США.

Ранее министр обороны Грузии Леван Изория заявил журналистам, что в нынешнем году подготовку в рамках программы GDRP пройдут еще два пехотных батальона.

По словам министра, данная программа поможет Грузии повысить готовность к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.