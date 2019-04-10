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10.04.2019
ТАСС

В Петербург прибыла военная делегация из Вьетнама

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Флаги России и Вьетнама
Флаги России и Вьетнама.
Источник изображения: https://defencevn.blogspot.com

Офицеры вьетнамской армии посетят несколько музеев и возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Делегация офицеров вьетнамской армии прибыла в Санкт-Петербург, сообщает в понедельник пресс-служба Западного военного округа. Как отмечается, представители азиатской страны проедут по местам, связанным с обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня в Санкт-Петербург прибыла делегация высших офицеров Вооруженных сил Социалистической Республики Вьетнам под руководством заместителя командующего - начальника штаба столичного командования Вьетнамской народной армии генерал-майора Буй Чонг Куинга. В программе визита делегации - изучение событий блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками в ходе Великой Отечественной войны и рабочая встреча с начальником штаба Западного военного округа генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном", - говорится в сообщении.

Вьетнамские офицеры посетят расположение отдельной гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады, участвовавшей в обороне города. В музее бригады сохранены боевые документы об обороне Невского пятачка и освобождении Красного Села. Бойцы бригады участвовали в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Выборга и разгроме Курляндской группировки противника. Возвращаясь в Ленинград, они входили в город через Нарвские триумфальные ворота.

Также делегация посетит Музей прорыва блокады Ленинграда, Музей "Дорога жизни" у Ладожского озера и возложит цветы погибшим на Пискаревском мемориальном кладбище.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Вьетнам
Германия
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Минoбороны РФ
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