Бомбардировки НАТО? К чему приведет конфликт в Ливии

Как будет развиваться конфликт в Ливии

Военный конфликт в Ливии развивается стремительно. Информация, поступающая из зоны боевых действий, приходит с большим опозданием и не отличается достоверностью. Как будут развиваться дальнейшие события в Ливии, прогнозирует военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

На основе событий, происходящих в настоящее время в Ливии, пока можно сделать лишь несколько предварительных выводов. Пока складывается впечатление, что вооруженная борьба в этой стране не имеет черт ожесточенного и кровопролитного конфликта, при котором стороны руководствуются всего двумя принципами - "война до победного конца" и "ни шагу назад". Об этом говорит сравнительно небольшой уровень потерь личного состава, а также имеющегося вооружения и военной техники.

Похоже, стороны на данном этапе заняты не столько осуществлением безостановочных как наступательных, так и оборонительных операций, сколько демонстрацией своих возможностей и намерений.

Точных данных о боевом и численном составе Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, ее боевых и оперативных возможностях в настоящее время нет. В основном она оснащена техникой, оставшейся еще от армии Муамара Каддафи. Хотя в последнее время часть вооружения (и главным образом, боеприпасы) для Хафтара поступала через Египет (среди всего прочего назывались самолеты МиГ-21 и вертолеты Ми-35). Нет сомнений, что оружие в ЛНА приходило также и по всем остальным возможным каналам.

Также нет никаких достоверных данных и об оснащении вооруженных формирований Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, сформированного при поддержке ООН и ЕС, которое в настоящее время находится в столице Ливии Триполи.

Таким образом, проанализировать на основе имеющейся информации более или менее объективным образом имеющееся соотношение сил и средств сторон конфликта пока не представляется возможным. Нет и самого главного - не столько количества имеющегося в распоряжении фельдмаршала Халифы Хафтара и Сарраджа оружия, сколько данных о его исправности и обеспеченности обеих сторон материальными средствами для длительного ведения боевых действий, в первую очередь - боеприпасами и продовольствием.

Нет никаких сведений и о морально-психологическом состоянии личного состава как ЛНА, так и формирований Файеза Сарраджа. А именно это в конечном счете предопределит итог вооруженного противоборства.

Рассмотрим все возможные варианты развития обстановки в Ливии.

Сценарий, при котором в конфликт возможно вооруженное вмешательство США и части стран РќРђРўРћ, в настоящее время вовсе не исключен.

Причем вооруженным формированиям альянса на оперативное развертывание войск (сил) потребуется всего лишь несколько суток, а дежурными силами авиационно-ракетные и ракетные удары со стороны моря могут быть нанесены чуть ли не немедленно.

Чтобы рассеять и разогнать по ливийским пустыням полупартизанскую армию фельдмаршала Халифы Хафтара, силам Североатлантического альянса потребуется не больше недели. Никакого суперсовременного оружия для этого вовсе не потребуется. Объединенные военно-воздушные силы НАТО в этом случае обойдутся по большей части обычными бомбами свободного падения.

Удары крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также другими высокоточными боеприпасами будут нанесены разве что по местам дислокации штабов Халифы Хафтара. Других объектов для поражения современным высокоточным оружием у фельдмаршала сегодня просто нет.

Да и предлог для вооруженного вмешательства США и некоторых других государств-участников НАТО в ситуацию в Ливии может быть самым благовидным. Поскольку Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем в этой стране сформировано при поддержке ООН и ЕС, то и повод для последующих бомбардировок может быть выбран следующего содержания - "восстановление конституционного порядка и борьба с незаконными вооруженными формированиями".

Такой вариант до конца исключать нельзя, тем более если успехи формирований ЛНА станут уж слишком очевидны и создастся реальная угроза геополитическим интересам объединенного Запада в этом регионе.

Однако при подобном развитии событий крайне реальны и другие, причем самые неблагоприятные сценарии, по сравнению с которыми массовый исход населения Северной Африке в Европу покажется еще цветочками.

В настоящее время звучат мнение, что противоборствующие стороны в Ливии должны остановить дальнейшую эскалацию ведения боевых действий и последующая стабилизация обстановки в стране будет возможна только на основе политических решений, а не военных действий. Утверждается, что у ливийского конфликта нет военного решения, а есть только политическое, которое способно объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ее жителей.

Однако это только звучит красиво, но вряд ли подобный вариант реален в конкретных условиях Ближнего Востока в целом и в Ливии в частности.

Во всяком случае, пока еще ни в одной стране этого региона подобный подход еще ни разу не сработал и нигде, несмотря на все усилия, пока так и не дал позитивного результата. Во-первых, как правило, слишком велики противоречия между ведущими вооруженную борьбу группировками, во-вторых, даже в самом лучшем случае ни к чему другому, как к консервации конфликта, такой подход не ведет. И рано или поздно война полыхнет снова.

Поэтому наиболее реальный путь умиротворения ситуации обстановки в Ливии, как бы это цинично на первый взгляд не звучало - победа сильнейшего.

Именно победитель в этой вооруженной борьбе сможет объединить страну, разгромить противоборствующие группировки (принудить их сложить оружие и отказаться от дальнейшего ведения боевых действий), стабилизировать ситуацию и навести в стране элементарный порядок.

Потом, через некоторое время, вполне возможны и выборы, и реализация других демократических процедур. Но говорить о них сейчас, причем в стране, охваченной смутой и находящейся в состоянии гражданской войны, означает на практике, что надо слишком сильно оторваться от действительности.

А на какие-то договоренности надо выходить уже с лидером, одержавшим победу в вооруженном противоборстве. Все остальные подходы и приемы - не более чем военно-политическое лукавство, подливание масла в огонь и затягивание конфликта.

Как правило, в странах Магриба, Ближнего и Среднего Востока на протяжении последних несколько десятилетий все так и было - порядок в стране, ее территориальную целостность восстанавливала победившая группировка. И практически никогда этого не происходило на основании каких-либо промежуточных договоренностей.

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Михаил Ходаренок