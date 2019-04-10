Армии террористов: США и Иран обменялись ударами

Иран объявил армию США террористической организацией

В Иране признали Вооруженные силы США террористической организацией, сообщают СМИ. Это стало ответом на внесение в аналогичный список американской стороной иранского Корпуса стражей исламской революции. Это первый в истории США случай признания госструктуры другой страны террористической группировкой.

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес армию США в свой список террористических организаций, сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в твиттере. Ранее письмо с соответствующим призывом направил президенту страны Хасану Роухани министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Таким образом Тегеран ответил на заявление американского лидера Р”РѕРЅР°Р"СЊРґР° РўСЂР°РјРїР° о том, что Вашингтон собирается признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как указал Трамп, по данным Соединенных Штатов, элитное формирование иранской армии активно финансирует и поддерживает терроризм, которым Иран пользуется как инструментом достижения своих интересов. Глава США предупредил, что его страна продолжит наращивать давление на КСИР и "повысит для Ирана цену поддержки террористической деятельности".

Это будет первый случай, когда Соединенные Штаты признают террористической группировкой госструктуру другой страны. Как пояснили в заявлении Белого дома, такое решение подчеркивает, что "действия Ирана в корне отличаются от действий других правительств". Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что решение о признании КСИР террористической организацией официально вступит в силу через неделю.

В поддержку данного решения американского лидера выступил его помощник по национальной безопасности Джон Болтон. "Сегодняшний беспрецедентный шаг по признанию КСИР иностранной террористической организацией демонстрирует нашу приверженность максимальному давлению на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит использовать терроризм в качестве инструмента государственного управления", - написал он в своем твиттере. Болтон заявил, что КСИР "инвестирует в терроризм, в то время как иранский народ страдает".

При этом против признания официальной военной структуры Ирана террористической группировкой выступили РџРµРЅС‚Р°РіРѕРЅ и разведывательные службы США.

По данным The Washington Post, последние дни они неоднократно предупреждали Белый дом, что включение КСИР в список террористических организаций может стать угрозой для американских войск в Ираке, а также для борьбы против экстремистской группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ). К тому же военные не исключили возможных столкновений между американцами и военнослужащими корпуса в ходе освобождения от боевиков иракского Мосула. В Пентагоне и разведке США назвали беспрецедентным применение закона, не предназначенного для введения такого рода санкций против правительственных учреждений.

До этого американская сторона уже применяла ограничительные меры по отношению к КСИР. В октябре 2017 года Министерство финансов США включило корпус в санкционный список лиц и организаций, которые осуществляют террористическую деятельность либо оказывают поддержку террористам (SDGT, Specially Designated Global Terrorist). В ведомстве тогда уточнили, что это не означает признание КСИР террористической организацией.

После этого главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари заявил о готовности КСИР пойти на ответные меры. "Если новости о глупости американского правительства правдивы и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняет армию США к "Исламскому государству" во всем мире и особенно на Ближнем Востоке", - отметил Джаафари.

Корпус стражей исламской революции - это элитное подразделение армии Ирана, созданное в 1979 году после исламской революции в стране. Структурно он является частью вооруженных сил страны, но при этом имеет параллельные структуры управления: самостоятельные ВВС, ВМС, бронетехнику, ракетные войска. Целью корпуса является защита независимости государства, обеспечения господства ислама в обществе и борьба с оппозиционными течениями. Силы КСИР уделяют большое внимание идеологической и религиозной подготовке военных.

Формирования КСИР принимают участие в войне в Сирии на стороне правительственных сил Башара Асада. По некоторым данным, всего в Сирии действуют до 100 тыс. бойцов, представляющих интересы Ирана.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились в начале мая прошлого года, когда Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Ирана.

Новый пакет ограничительных мер американской стороны против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются также и на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был подписан в 2015 году между исламской республикой и шестью государствами-посредниками - Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере. В обмен на это с государства были сняты санкции Совбеза ООН, США и ЕС.

Лидия Мисник