Украинская система электронных госзакупок ProZorro

ProZorro — системная реформа тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках на Украине.

ProZorro получила международную премию в сфере публичных закупок Public Sector Procurement Award за создание и внедрение электронной системы с уникальной архитектурой. Разработка этой системы на базе программного обеспечения с открытым кодом была осуществлена в партнерстве власти, бизнеса и общественности и администрировалась антикоррупционной организацией Transparency International Украина.

Переход на открытый электронный формат выбора поставщиков товаров и услуг для государственных органов, создал в сфере тендеров открытую конкуренцию, повысил прозрачность торгов, и позволил сэкономить бюджетные средства.

К системе ProZorro нельзя подключиться напрямую, только через одну из торговых площадок, например tender.uub.com.ua, имеющих к ней доступ, численность которых ничем не ограничено. Благодаря этому государство или нынешний администратор базы — украинское представительство международной организации Transparency International — не может влиять на участников торгов и как-либо искусственно отсеивать их. Площадки сами заинтересованы в том, чтобы найти как можно больше поставщиков.

Философия Prozorro основана на 3-х основных принциах

1 Гибридная электронная система построена по принципам open source. Вся имеющаяся информация в центральной базе данных транслируется через площадки, которые отвечают за привлечение и обслуживание клиентов. Код системы является абсолютно открытым, согласно лицензии Apache 2.0, его можно свободно скачивать и использовать.

2 Все видят всё. После окончания тендера в электронной системе можно увидеть всю информацию относительно представленных предложений всех участников, решений тендерной комиссии, все квалификационные документы и т. п. Эта информация доступна через модуль аналитики для широкой общественности.

3 Объединение бизнеса, государства и гражданского общества для продвижения изменений. Это позволяет поддерживать высокий уровень доверия во время реформы.

Этапы торгов в системе Prozorro

1 Объявление закупок

Заказчик бесплатно создает объявление о тендере. Оно публикуется сразу на всех площадках, которые входят в систему ProZorro. В объявлении указываются требования к товару или услуге, к поставщику и различная дополнительная информация. Например, если Минобороны решает закупить топливо, оно напишет о требованиях к его качеству, условиях поставки и оплаты, присоединит к заявке проект договора, который она намерена подписать, а также выставит цену, основанную на предыдущем опыте закупок с учетом инфляции.

2 Период уточнений

Зарегистрировавшиеся поставщики задают вопросы заказчикам, происходит диалог, исходя из которого заказчик может четче прописать условия, сроки поставки, технические характеристики. Например, представим, что за прошлый месяц несколько нефтетрейдеров ввели новую систему электронного расчета за топливо. Тогда они могут обратиться к заказчику и предложить прописать в условиях торгов возможность расчета через эту систему.

3 Приём предложений

Он начинается и заканчивается по графику, утвержденному заказчиком с самого начала. Поставщики уже обсудили все вопросы и подают заявки, в которых указывают предварительную стоимость товара, а также прикрепляют необходимые документы. Государственный орган на этом этапе уже не может менять условия торгов. Но никто — ни госзаказчик, ни внешние наблюдатели — при этом пока еще не видят ни названий участников, ни цен предложений. Это необходимо, чтобы не мешать конкуренции, не отбивать у участников желания принять участие в тендере.

4 Аукцион

Время его проведения назначается системой на третьем этапе автоматически. Но имена участников все еще закрыты. На протяжении трех раундов, каждый из которых продолжается обычно по две минуты, предприятия снижают свою цену, стараясь обойти конкурентов. А потом система автоматически выбирает победителя: им становится поставщик, который предложит самую низкую цену, благодаря чему и возникает экономия.

5 Квалификация

Здесь становятся видны названия всех компаний-участников, а заказчик проверяет, действительно ли фирма-победитель может выполнить все условия. Ведь может быть ситуация, когда какой-либо мошенник умышленно выставит цену на топливо вдвое ниже рыночной, но при этом не будет иметь ни лицензии на торговлю нефтепродуктами, ни сертификатов их качества. Поэтому заказчик имеет право не объявлять его победителем, а отклонить его предложение и перейти к заявке компании, завоевавшей второе место. Не надо забывать, что за подачу неправдивой информации предусмотрена ответственность — а значит, если вы умышленно срываете торги, используя поддельные документы, вам грозит суд.

6 Определение победителя

Заказчик и участник согласовывают текст контракта, и подписанный договор загружается в систему. С этого момента каждый может с ним ознакомиться, и тендер получает статус "завершен". В дальнейших расчетах с поставщиком тоже есть прогресс: раньше предприятиям иногда приходилось ждать оплаты 2-3 года после предоставления товаров или услуг. Сейчас в большинстве ведомств считается провалом затягивание перечисления средств по оплате на 4 дня.

Как контролируется законность торгов

В режиме реального времени любой человек может наблюдать, как снижается цена во время раундов аукциона, узнать имена победителей закупок, можно самостоятельно проверить все данные участвующих компаний — где они зарегистрированы, какие у них есть направления деятельности, кто их руководители и так далее.

В подозрительном случае можно привлечь общественность, опубликовать информацию о нарушениях в социальных сетях, там их заметят журналисты. А публикация в медиа — это уже основание для вмешательства правоохранительных органов. Они обязаны реагировать незамедлительно, это должны быть звенья одной цепи. Ведь граждане не придут под министерство и не вытащат силой того, кто допустил нарушения: этим должны заниматься соответствующие органы. А общественность должна им помогать.

По материалу Алексея Стародубова Как пользоваться системой электронных госзакупок ProZorro