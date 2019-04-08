"Никаких чужих солдат": Словакия не пустит войска США
В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране
Войска США ни в коем случае не могут размещаться на территории Словакии, заявил председатель парламента страны Андрей Данко. Он подчеркнул, что новый договор о военном сотрудничестве с Вашингтоном должен учитывать это требование Братиславы. Словакия - член НАТО с 2004 года и последовательно отказывается пускать к себе американских солдат.
Председатель парламента Словакии и лидер правящей Словацкой национальной партии Андрей Данко выступил против временного или постоянного размещения Вооруженных сил США на территории страны. Об этом сообщает ФАН.
По словам главы парламента, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отправился в Вашингтон, чтобы договариваться с Госдепом, Пентагоном и Белым домом о новом тексте договора.
С 2004 года Словакия является членом НАТО. Она связана с США двусторонними соглашениями о военно-оборонительном сотрудничестве. При этом варианты укрепления национальной безопасности за счет создания иностранных военных баз на своей земле словаки отвергают.
Андрей Данко ранее выступал против договора с Вашингтоном, согласно которому американцы предлагали оплатить реконструкцию словацких военных аэродромов.
В обмен на деньги Братислава должна была согласиться на присутствие Вооруженных сил США на своей территории.
"Мы не против финансовой помощи. Но у нас и своих денег хватает, чтобы разобраться с инфраструктурой самостоятельно. Если речь идет не о проведении совместных учений, то никакие иностранные военные на словацкой территории присутствовать не должны", - подчеркнул парламентарий.
Отношения России и Словакии сегодня переживают некоторый кризис. В начале марта в одной из словацких газет вышла статья замминистра обороны страны Роберта Ондрейчака. В заметке указывалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.
Посольство РФ направило ноту в министерство иностранных дел Словакии. Российское диппредставительство просило пояснить, являются ли высказанные Ондрейчаком мысли личной или официальной позицией. Поскольку редакция газеты на обращение не ответила, посольство разместило письмо на своей странице в фейсбуке. После этого посла России Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии.
В середине декабря 2018 года Москва выслала словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата. Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подобная мера была принята в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, о чем стало известно 5 декабря. Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что представитель России подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО, отмечает НСН.
Двумя месяцами ранее спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выступил против антироссийских санкций Евросоюза. По словам политика, санкции являются шагом в сторону конфликта и локальных войн.
"Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог", - заявил Данко.
Он подчеркнул необходимость сотрудничества с российской стороной, а также призвал сделать все возможное для снятия напряженности, которая присутствует в отношениях России и Евросоюза.
Ранее тогдашний премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за снятие введенных Евросоюзом антироссийских санкций.
По словам Фицо, некоторые политики пытаются подменить решение актуальных внешнеполитических проблем обсуждением менее значимых вопросов. Он привел в пример слова президента Словакии Андрея Киски, который подверг критике позицию премьера и правительства, ставящих под сомнение целесообразность антироссийских санкций ЕС.
Иван Апулеев
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