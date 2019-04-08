"Никаких чужих солдат": Словакия не пустит войска США

В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране

Войска США ни в коем случае не могут размещаться на территории Словакии, заявил председатель парламента страны Андрей Данко. Он подчеркнул, что новый договор о военном сотрудничестве с Вашингтоном должен учитывать это требование Братиславы. Словакия - член НАТО с 2004 года и последовательно отказывается пускать к себе американских солдат.

Председатель парламента Словакии и лидер правящей Словацкой национальной партии Андрей Данко выступил против временного или постоянного размещения Вооруженных сил США на территории страны. Об этом сообщает ФАН.

"Мы будем настаивать на том, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни единого слова о временном и постоянном присутствии в стране американских солдат", - заявил Данко.

По словам главы парламента, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отправился в Вашингтон, чтобы договариваться с Госдепом, Пентагоном и Белым домом о новом тексте договора.

В этом тексте должно быть указано, что размещение военных баз США и квартирование американских военных на словацкой территории исключены.

С 2004 года Словакия является членом НАТО. Она связана с США двусторонними соглашениями о военно-оборонительном сотрудничестве. При этом варианты укрепления национальной безопасности за счет создания иностранных военных баз на своей земле словаки отвергают.

Андрей Данко ранее выступал против договора с Вашингтоном, согласно которому американцы предлагали оплатить реконструкцию словацких военных аэродромов.

В обмен на деньги Братислава должна была согласиться на присутствие Вооруженных сил США на своей территории.

"Мы не против финансовой помощи. Но у нас и своих денег хватает, чтобы разобраться с инфраструктурой самостоятельно. Если речь идет не о проведении совместных учений, то никакие иностранные военные на словацкой территории присутствовать не должны", - подчеркнул парламентарий.

Данко также заявил, что если будет принято "противное решение", то возглавляемая им Словацкая национальная партия покинет правящую коалицию.

Отношения России и Словакии сегодня переживают некоторый кризис. В начале марта в одной из словацких газет вышла статья замминистра обороны страны Роберта Ондрейчака. В заметке указывалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.

Посольство РФ направило ноту в министерство иностранных дел Словакии. Российское диппредставительство просило пояснить, являются ли высказанные Ондрейчаком мысли личной или официальной позицией. Поскольку редакция газеты на обращение не ответила, посольство разместило письмо на своей странице в фейсбуке. После этого посла России Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии.

В середине декабря 2018 года Москва выслала словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата. Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подобная мера была принята в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, о чем стало известно 5 декабря. Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что представитель России подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО, отмечает НСН.

Двумя месяцами ранее спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выступил против антироссийских санкций Евросоюза. По словам политика, санкции являются шагом в сторону конфликта и локальных войн.

"Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог", - заявил Данко.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества с российской стороной, а также призвал сделать все возможное для снятия напряженности, которая присутствует в отношениях России и Евросоюза.

Ранее тогдашний премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за снятие введенных Евросоюзом антироссийских санкций.

"Санкции никому не помогли. Нашей проблемой сегодня не является Россия. Нашей главной проблемой является то, что будет происходить в ЕС", - заявил он.

По словам Фицо, некоторые политики пытаются подменить решение актуальных внешнеполитических проблем обсуждением менее значимых вопросов. Он привел в пример слова президента Словакии Андрея Киски, который подверг критике позицию премьера и правительства, ставящих под сомнение целесообразность антироссийских санкций ЕС.

Иван Апулеев