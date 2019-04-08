В одном из ключевых главков минобороны - новый руководитель. По указу президента РФ начальником Главного автобронетанкового управления стал Сергей Бибик.

Своеобразным символом его нынешнего положения является штандарт, который генералу вручил заместитель главы военного ведомства России Дмитрий Булагаков.

Новым начальником штаба Центрального военного округа стал Герой России генерал Михаил Теплинский. Звезду Героя он получил еще в 1995-м, будучи старшим лейтенантом за бои на Кавказе

Известно, что Сергей Бибик в 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2006-м, после учебы в Академии Генштаба перевелся в Западную группу войск, а позже - в Главное автобронетанковое управление минобороны, которое теперь возглавляет. В этом главке определяют военно-техническую политику в области развития, эксплуатации, ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Кроме того, там занимаются планированием развития системы танкотехнического и автотехнического обеспечения Российской армии.

От этих планов напрямую зависит оснащенность воинских частей, в том числе в Центральном военном округе. В его руководстве тоже произошли изменения.

Президент РФ назначил новым начальником штаба ЦВО Героя России генерала Михаила Теплинского. Его перевод в Екатеринбург, выражаясь армейским сленгом, "горизонтальный". Прежде генерал занимал аналогичную должность в Южном военном округе. Его предшественник Евгений Устинов тоже не ушел со штабной работы, но ею он теперь будет заниматься в Воздушно-десантных войсках.

В отличие от некоторых нынешних военачальников Золотую Звезду Теплинский получил не за Сирию и не в звании генерала. Героем он стал в 1995-м за бои на Кавказе, будучи еще старшим лейтенантом, командиром разведроты. Так совпало, что представление нового начштаба округа совпало с днем инноваций, т.е. с массовым поступлением в ЦВО усовершенствованного арсенала. "Округ практически в полном объеме обеспечен вооружением и военной специальной техникой. В настоящее время 51 процент всего вооружения военной техники составляют новые образцы", - заявил по этому поводу Теплинский. На специальной выставке в Екатеринбурге в этот день было представлено свыше трех десяток новинок. В том числе зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", аппаратура радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4", разведывательная химическая машина РХМ-6, бронеавтомобиль для спецназа "Тигр", а также уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония". Он позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за местностью на удалении до 10 км от собственных позиций.

Стоит также упомянуть о генерал-лейтенанте Сергее Рыжкове, которого президент назначил командующим знаменитой 58-й общевойсковой армии Южного военного округа и которому также вручили штандарт. Подчиненное Рыжкову объединение по праву считается одним из наиболее боеспособных в наших Вооруженных силах. Достаточно сказать, что в 2008 году его солдаты и офицеры во многом способствовали успеху операции по принуждению Грузии к миру.

Юрий Гаврилов