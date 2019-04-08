70 лет НАТО: пациент еще не мертв, но уже точно не жив

После пе­ре­вы­бо­ров Трамп может по­хо­ро­нить Альянс

В слав­ном городе Ва­шинг­тоне на­ча­лась встре­ча ми­ни­стров ино­стран­ных дел стран - членов Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го аль­ян­са. Ме­дий­но она об­став­ле­на как юбилей. 4 апреля 1949 года в сто­ли­це США главы де­вят­на­дца­ти го­су­дарств тор­же­ствен­но под­пи­са­ли учре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра, позд­нее став­шей более из­вест­ной как НАТО.

Таким об­ра­зом, ны­неш­ний саммит от­ме­ча­ет ее се­ми­де­ся­ти­ле­тие. Но по своей ор­га­ни­за­ции и уровню участ­ни­ков он как-то уж слиш­ком сма­хи­ва­ет если не на по­хо­ро­ны, то на со­бра­ние устав­ших род­ствен­ни­ков у по­сте­ли без­на­деж­но уми­ра­ю­ще­го боль­но­го. В про­шлом году в Европе про­бле­мы Аль­ян­са об­суж­да­лись на уровне глав го­су­дарств. Се­год­ня о них по­го­во­рить съе­ха­лись только ми­ни­стры ино­стран­ных дел, что, мягко скажем, на три сту­пе­ни ниже.

Впро­чем, дело даже в другом. Первый ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ор­га­ни­за­ции ее задачу сфор­му­ли­ро­вал без ди­пло­ма­ти­че­ской округ­ло­сти: цель со­зда­ния НАТО – удер­жи­вать рус­ских в сто­роне, аме­ри­кан­цев – внутри, а немцев – под. С ней во­ен­ный блок успеш­но спра­вил­ся, но по ходу пьесы он явно про­зе­вал фун­да­мен­таль­ные гео­по­ли­ти­че­ские пе­ре­ме­ны, фак­ти­че­ски спи­сы­ва­ю­щие Альянс в отвал Ис­то­рии.

Хотя Госде­пар­та­мент США и на­зы­ва­ет юбилей не меньше чем "се­ми­де­ся­ти­ле­ти­ем транс­ат­лан­ти­че­ско­го мира" (про этот мир, осо­бен­но в Юго­сла­вии и неко­то­рых других стра­нах, мы иро­ни­зи­ро­вать не станем), офи­ци­аль­ной по­вест­кой пе­ре­го­во­ров за­яв­ле­ны три клю­че­вых во­про­са: деньги, деньги и Китай.

Еще на июль­ском сам­ми­те 2018 года в Брюс­се­ле (где, кстати, при­сут­ство­ва­ли как раз первые лица) До­нальд Трамп устро­ил кра­соч­ное шоу вокруг во­про­са "от­кро­вен­ной неспра­вед­ли­во­сти рас­пре­де­ле­ния рас­ход­но­го бре­ме­ни". Больше по­ло­ви­ны общего бюд­же­та ор­га­ни­за­ции опла­чи­ва­ет­ся из аме­ри­кан­ско­го кар­ма­на, тогда как прочие 25 со­юз­ни­ков не до­тя­ги­ва­ют даже до уста­нов­лен­но­го нор­ма­ти­ва во­ен­ных рас­хо­дов в 2% ВВП. Пресса Со­еди­нен­ных Штатов про­дол­жа­ет кри­ти­ко­вать "жмотов из Бер­ли­на", Гер­ма­ния рас­ко­ше­ли­вать­ся от­кро­вен­но не со­би­ра­ет­ся. Это под­твер­жда­ет даже немец­кий Der Spiegel.

Впро­чем, не она одна. Уве­ли­чи­вать во­ен­ные рас­хо­ды счи­та­ют неце­ле­со­об­раз­ным все из 18 ев­ро­пей­ских парт­не­ров "первой волны" (пер­вы­ми под­пи­сав­ших Ва­шинг­тон­ский до­го­вор в 1949). Аме­ри­кан­скую по­зи­цию под­дер­жи­ва­ют лишь во­сточ­но­ев­ро­пей­ские ли­мит­ро­фы, коих много, но их со­во­куп­ный во­ен­ный бюджет общей погоды не делает от слова вообще. Более того, ру­ко­вод­ства этих стран не скры­ва­ют на­ме­ре­ние об­ме­нять по­каз­ную слу­жеб­ную ре­ти­вость на рас­ши­рен­ный объем аме­ри­кан­ских фи­нан­со­вых плюшек. На­при­мер, в виде бес­плат­ной "во­ен­ной помощи", а также жирных аренд­ных пла­те­жей за раз­вер­ты­ва­ние ин­фра­струк­ту­ры Аль­ян­са "на новом рубеже обо­ро­ны" на во­сто­ке.

Это со­зда­ет, так ска­зать, и вторую про­бле­му денег. За­те­ян­ная Бер­ли­ном и Па­ри­жем глу­бо­кая по­ли­ти­че­ская и эко­но­ми­че­ская пе­ре­строй­ка Ев­ро­со­ю­за в рамках кон­цеп­ции "Европы двух ско­ро­стей" озна­ча­ет ка­та­стро­фи­че­ское сни­же­ние там аме­ри­кан­ско­го гео­по­ли­ти­че­ско­го вли­я­ния. Хотя про­цесс внешне на­хо­дит­ся еще в самом начале пути, обес­пе­чи­ва­ю­щие его фун­да­мен­таль­ные пе­ре­ме­ны уже про­изо­шли. Аме­ри­ка и Ев­ро­со­юз не просто раз­ве­лись, они даже успели по­де­лить "общие деньги", забрав друг у друга ранее сде­лан­ные вза­им­ные прямые ино­стран­ные ин­ве­сти­ции.

В ре­зуль­та­те, США ли­ша­ют­ся Европы как ис­точ­ни­ка внеш­не­го дохода. Су­ще­ство­ва­ние НАТО в фи­нан­со­вой про­бле­ме помочь не в со­сто­я­нии. Если со­юз­ни­ки где и со­глас­ны уве­ли­чить во­ен­ные рас­хо­ды, то эти деньги все равно ока­зы­ва­ют­ся в руках ев­ро­пей­ских, а не аме­ри­кан­ских, ору­жей­ных ком­па­ний. Ис­то­рия с впа­ри­ва­ни­ем ис­тре­би­те­лей F-35 раз­ви­ва­ет­ся мед­лен­но и уже при­во­дит к пуб­лич­ной де­мон­стра­ции парт­не­ра­ми своего "непри­ят­но­го изум­ле­ния", если так можно вы­ра­зить­ся, "ка­че­ством и ком­плект­но­стью товара", что обо­ра­чи­ва­ет­ся прямой угро­зой се­рьез­ных ре­пу­та­ци­он­ных потерь для США.

Таким об­ра­зом, в пред­став­ле­нии Белого дома, Альянс пре­вра­ща­ет­ся из актива в оче­вид­ный пассив, от ко­то­ро­го Аме­ри­ке лучше всего из­ба­вить­ся. На­чи­ная с конца про­шло­го года, хозяин Оваль­но­го ка­би­не­та все чаще и про­стран­нее озву­чи­ва­ет идею "выйти из НАТО было бы по­лез­ным для Штатов". Причем с оче­вид­ным дрей­фом от просто пред­по­ло­же­ния к явно скла­ды­ва­ю­щей­ся по­зи­ции, ко­то­рая потом обычно вы­ли­ва­ет­ся в кон­крет­ные по­ли­ти­че­ские шаги.

По­нят­ное дело, ряд членов его ад­ми­ни­стра­ции и осо­бен­но ге­не­ра­лы в Пен­та­гоне, ини­ци­а­ти­ву своего глав­ком­вер­ха вос­при­ни­ма­ют без вос­тор­га. Надо при­знать, не без ос­но­ва­ний. От стра­те­ги­че­ских – выход из НАТО пол­но­стью лик­ви­ди­ру­ет остат­ки во­ен­но­го и гео­ст­ра­те­ги­че­ско­го вли­я­ния США в Европе, до чисто шкур­ных – при­дет­ся со­кра­тить из­ряд­ное ко­ли­че­ство "теплых долж­но­стей", вроде ко­ман­ду­ю­щих вой­ска­ми в Европе и прочих "пред­ста­ви­те­лей при НАТО", а у се­рьез­ных людей в по­го­нах на них за­вя­за­ны ка­рьер­ные планы.

Но в то же время они хорошо зна­ко­мы с со­дер­жа­ни­ем отчета, из­вест­но­го как NATO SECRET, без­жа­лост­но кон­ста­ти­ру­ю­ще­го: с окон­ча­ни­ем хо­лод­ной войны атро­фи­ро­ва­лась спо­соб­ность Аль­ян­са осу­ще­ствить быст­рое ло­ги­че­ское уси­ле­ние на су­ще­ствен­но уве­ли­чив­шей­ся тер­ри­то­рии, ко­то­рая вве­ре­на глав­но­ко­ман­ду­ю­ще­му сил в Европе". Даже близко нет при­це­пов для пе­ре­воз­ки бро­не­тех­ни­ки, осо­бен­но танков.

Ост­рей­ший де­фи­цит же­лез­но­до­рож­ных плат­форм, про­пуск­ная спо­соб­ность ав­то­до­рог ниже всякой кри­ти­ки, а самое глав­ное – 4/5 всех рек течет по­пе­рек марш­ру­тов дви­же­ния, аб­со­лют­ное боль­шин­ство мостов тех­ни­че­ски труд­но­про­хо­ди­мы даже для легкой бро­не­тех­ни­ки и аб­со­лют­но непри­год­ны для пе­ре­пра­вы танков. После трех лет учений (2014-2016 гг.) экс­пер­ты НАТО кон­ста­ти­ру­ют даже от­сут­ствие "га­ран­тии, что даже силы быст­ро­го ре­а­ги­ро­ва­ния Аль­ян­са в со­сто­я­нии от­ре­а­ги­ро­вать дей­стви­тель­но быстро, тем более на дол­го­сроч­ной основе".

В пе­ре­во­де на рус­ский во­ен­ные Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го блока соб­ствен­но­руч­но рас­пи­сы­ва­ют­ся в своей неспо­соб­но­сти опе­ри­ро­вать в Европе хоть сколь­ко-нибудь круп­ны­ми вой­ско­вы­ми со­еди­не­ни­я­ми, а без того про­па­да­ет фун­да­мен­таль­ный смысл в су­ще­ство­ва­нии Ор­га­ни­за­ции.

Так что До­нальд Трамп не так уж и не прав. Вместо кол­лек­тив­но­го до­го­во­ра, ко­то­рый и так фак­ти­че­ски не ра­бо­та­ет, он по­ла­га­ет го­раз­до более эф­фек­тив­ным за­клю­че­ние серии прямых меж­го­су­дар­ствен­ных со­гла­ше­ний, ко­то­ры­ми бы Ва­шинг­тон мог опе­ри­ро­вать ин­ди­ви­ду­аль­но в за­ви­си­мо­сти от те­ку­щей об­ста­нов­ки.

Своя логика в этом есть, но для ре­а­ли­за­ции плана Аме­ри­ке при­дет­ся фак­ти­че­ски по­хо­ро­нить НАТО. Альянс явно утра­тит жиз­не­спо­соб­ность в случае выхода из него США. Кроме того, общая об­ласть аме­ри­кан­ско­го вли­я­ния на Кон­ти­нен­те также су­ще­ствен­но со­кра­тит­ся, сме­стив­шись в сто­ро­ну Во­сточ­ной Европы, круп­но­мас­штаб­ный (читай – мор­ской) доступ в ко­то­рую кри­тич­но по­ви­са­ет на Дат­ских про­ли­вах и Бал­тий­ском море, кон­троль над ко­то­ры­ми Россия имеет уже сейчас.

И вот при всем этом ми­ни­стры ино­стран­ных дел стран Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го блока еще пы­та­ют­ся при­ду­мать, чем их ор­га­ни­за­ция может помочь Со­еди­нен­ным Штатам в про­ти­во­сто­я­нии ки­тай­ской по­ли­ти­че­ской экс­пан­сии в мире. По­след­нее яв­ля­ет­ся самой слож­ной за­да­чей из всех пе­ре­чис­лен­ных. По­лу­ча­ет­ся, от­кро­вен­но скажем, очень сильно так себе.

В общем, НАТО фор­маль­но как бы еще су­ще­ству­ет и даже пла­ни­ру­ет сле­ду­ю­щую встре­чу на осень те­ку­ще­го года в одной из ев­ро­пей­ских столиц. Но фак­ти­че­ски па­ци­ент давно на­хо­дит­ся в глу­бо­кой коме и окон­ча­тель­но не умер только бла­го­да­ря ап­па­ра­ту­ре под­дер­жа­ния ви­ди­мо­сти жизни. Причем глав­ный бе­не­фи­ци­ар все­рьез за­ду­мы­ва­ет­ся о ее вы­клю­че­нии.

До пре­зи­дент­ских вы­бо­ров в США в 2020 се­рьез­ных шагов в этом на­прав­ле­нии ожи­дать ве­ро­ят­нее всего не стоит. Трампу неза­чем давать в руки оп­по­нен­тов до­пол­ни­тель­ные козыри для кри­ти­ки. А вот потом ве­ро­ят­но стоит ожи­дать много всего ин­те­рес­но­го. Свои 75 лет Альянс имеет все шансы уже не уви­деть.

Александр Запольскис