70 лет НАТО: пациент еще не мертв, но уже точно не жив
После перевыборов Трамп может похоронить Альянс
В славном городе Вашингтоне началась встреча министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса. Медийно она обставлена как юбилей. 4 апреля 1949 года в столице США главы девятнадцати государств торжественно подписали учредительные документы Организации Североатлантического договора, позднее ставшей более известной как НАТО.
Таким образом, нынешний саммит отмечает ее семидесятилетие. Но по своей организации и уровню участников он как-то уж слишком смахивает если не на похороны, то на собрание уставших родственников у постели безнадежно умирающего больного. В прошлом году в Европе проблемы Альянса обсуждались на уровне глав государств. Сегодня о них поговорить съехались только министры иностранных дел, что, мягко скажем, на три ступени ниже.
Впрочем, дело даже в другом. Первый генеральный секретарь Организации ее задачу сформулировал без дипломатической округлости: цель создания НАТО – удерживать русских в стороне, американцев – внутри, а немцев – под. С ней военный блок успешно справился, но по ходу пьесы он явно прозевал фундаментальные геополитические перемены, фактически списывающие Альянс в отвал Истории.
Хотя Госдепартамент США и называет юбилей не меньше чем "семидесятилетием трансатлантического мира" (про этот мир, особенно в Югославии и некоторых других странах, мы иронизировать не станем), официальной повесткой переговоров заявлены три ключевых вопроса: деньги, деньги и Китай.
Еще на июльском саммите 2018 года в Брюсселе (где, кстати, присутствовали как раз первые лица) Дональд Трамп устроил красочное шоу вокруг вопроса "откровенной несправедливости распределения расходного бремени". Больше половины общего бюджета организации оплачивается из американского кармана, тогда как прочие 25 союзников не дотягивают даже до установленного норматива военных расходов в 2% ВВП. Пресса Соединенных Штатов продолжает критиковать "жмотов из Берлина", Германия раскошеливаться откровенно не собирается. Это подтверждает даже немецкий Der Spiegel.
Впрочем, не она одна. Увеличивать военные расходы считают нецелесообразным все из 18 европейских партнеров "первой волны" (первыми подписавших Вашингтонский договор в 1949). Американскую позицию поддерживают лишь восточноевропейские лимитрофы, коих много, но их совокупный военный бюджет общей погоды не делает от слова вообще. Более того, руководства этих стран не скрывают намерение обменять показную служебную ретивость на расширенный объем американских финансовых плюшек. Например, в виде бесплатной "военной помощи", а также жирных арендных платежей за развертывание инфраструктуры Альянса "на новом рубеже обороны" на востоке.
Это создает, так сказать, и вторую проблему денег. Затеянная Берлином и Парижем глубокая политическая и экономическая перестройка Евросоюза в рамках концепции "Европы двух скоростей" означает катастрофическое снижение там американского геополитического влияния. Хотя процесс внешне находится еще в самом начале пути, обеспечивающие его фундаментальные перемены уже произошли. Америка и Евросоюз не просто развелись, они даже успели поделить "общие деньги", забрав друг у друга ранее сделанные взаимные прямые иностранные инвестиции.
В результате, США лишаются Европы как источника внешнего дохода. Существование НАТО в финансовой проблеме помочь не в состоянии. Если союзники где и согласны увеличить военные расходы, то эти деньги все равно оказываются в руках европейских, а не американских, оружейных компаний. История с впариванием истребителей F-35 развивается медленно и уже приводит к публичной демонстрации партнерами своего "неприятного изумления", если так можно выразиться, "качеством и комплектностью товара", что оборачивается прямой угрозой серьезных репутационных потерь для США.
Таким образом, в представлении Белого дома, Альянс превращается из актива в очевидный пассив, от которого Америке лучше всего избавиться. Начиная с конца прошлого года, хозяин Овального кабинета все чаще и пространнее озвучивает идею "выйти из НАТО было бы полезным для Штатов". Причем с очевидным дрейфом от просто предположения к явно складывающейся позиции, которая потом обычно выливается в конкретные политические шаги.
Понятное дело, ряд членов его администрации и особенно генералы в Пентагоне, инициативу своего главкомверха воспринимают без восторга. Надо признать, не без оснований. От стратегических – выход из НАТО полностью ликвидирует остатки военного и геостратегического влияния США в Европе, до чисто шкурных – придется сократить изрядное количество "теплых должностей", вроде командующих войсками в Европе и прочих "представителей при НАТО", а у серьезных людей в погонах на них завязаны карьерные планы.
Но в то же время они хорошо знакомы с содержанием отчета, известного как NATO SECRET, безжалостно констатирующего: с окончанием холодной войны атрофировалась способность Альянса осуществить быстрое логическое усиление на существенно увеличившейся территории, которая вверена главнокомандующему сил в Европе". Даже близко нет прицепов для перевозки бронетехники, особенно танков.
Острейший дефицит железнодорожных платформ, пропускная способность автодорог ниже всякой критики, а самое главное – 4/5 всех рек течет поперек маршрутов движения, абсолютное большинство мостов технически труднопроходимы даже для легкой бронетехники и абсолютно непригодны для переправы танков. После трех лет учений (2014-2016 гг.) эксперты НАТО констатируют даже отсутствие "гарантии, что даже силы быстрого реагирования Альянса в состоянии отреагировать действительно быстро, тем более на долгосрочной основе".
В переводе на русский военные Североатлантического блока собственноручно расписываются в своей неспособности оперировать в Европе хоть сколько-нибудь крупными войсковыми соединениями, а без того пропадает фундаментальный смысл в существовании Организации.
Так что Дональд Трамп не так уж и не прав. Вместо коллективного договора, который и так фактически не работает, он полагает гораздо более эффективным заключение серии прямых межгосударственных соглашений, которыми бы Вашингтон мог оперировать индивидуально в зависимости от текущей обстановки.
Своя логика в этом есть, но для реализации плана Америке придется фактически похоронить НАТО. Альянс явно утратит жизнеспособность в случае выхода из него США. Кроме того, общая область американского влияния на Континенте также существенно сократится, сместившись в сторону Восточной Европы, крупномасштабный (читай – морской) доступ в которую критично повисает на Датских проливах и Балтийском море, контроль над которыми Россия имеет уже сейчас.
И вот при всем этом министры иностранных дел стран Североатлантического блока еще пытаются придумать, чем их организация может помочь Соединенным Штатам в противостоянии китайской политической экспансии в мире. Последнее является самой сложной задачей из всех перечисленных. Получается, откровенно скажем, очень сильно так себе.
В общем, НАТО формально как бы еще существует и даже планирует следующую встречу на осень текущего года в одной из европейских столиц. Но фактически пациент давно находится в глубокой коме и окончательно не умер только благодаря аппаратуре поддержания видимости жизни. Причем главный бенефициар всерьез задумывается о ее выключении.
До президентских выборов в США в 2020 серьезных шагов в этом направлении ожидать вероятнее всего не стоит. Трампу незачем давать в руки оппонентов дополнительные козыри для критики. А вот потом вероятно стоит ожидать много всего интересного. Свои 75 лет Альянс имеет все шансы уже не увидеть.
Александр Запольскис
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