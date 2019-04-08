Разведка Пакистана получила данные о готовящейся индийской атаке

Пакистанские СМИ со ссылкой на разведку сообщают о готовящихся действиях индийских силовиков. Приводится заявление министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши. По его словам Индия продолжает раскручивать военную истерию. Это фактически повторение слов, которые на днях высказал премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Су-30 индийских ВВС Источник изображения: topwar.ru

О каких разведданных сообщил Куреши?

По его словам, разведка страны располагает данными о том, что индийское военное командование рассматривает возможности по осуществлению новых атак с воздуха. Куреши говорит о том, что такая атака может быть совершена в период между 16 и 20 апреля, и в Индии к ней ведётся подготовка.

Из заявления главы МИД Пакистана:

Мы направили соответствующую информацию постоянным членам Совбеза ООН, сообщив им о своих опасениях.

Также заявлено, что представителям Индии была направлена нота, в которой говорится о недопустимости эскалации конфликта на границах двух ядерных держав.

Индийская авиация нанесла удар по территории Пакистана 26 февраля. В Нью-Дели заявили, что атаковали позиции террористов группировки "Джейш-и-Мохаммад", устроившей теракт против индийской полиции. А 27 февраля состоялся воздушный бой у границы. Тогда Индия потеряла МиГ-21 и заявила, что Пакистан потерял F-16. Потерю истребителя пакистанцы отрицают.