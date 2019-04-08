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08.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

ВКС испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"

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ЗРК "Панцирь-СМ"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: rg.ru

Российские военные испытали новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", это произошло в марте на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Юрий Грехов.

"Комплекс "Панцирь-СМ" (последний вариант ЗРПК) показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа "квадрокоптер", – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы".

Грехов рассказал, что также был испытан комплекс, который может сбить с курса или посадить беспилотник.

Ранее сообщалось, что серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-СМ" начнется в 2019 году.

"Панцирь-СМ" создается на замену стоящих на вооружении комплексов "Панцирь-С1". В новой версии комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью – до 40 километров. Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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