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08.04.2019
Известия.ru

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины. Также в дуло залили воду из канистры, для того чтобы "снаряд" не загорелся.

Кадры в воскресенье, 7 апреля, опубликовал телеканал "Звезда" .

"Сейчас на ваших глазах этот танк выстрелит... водой и дровами", — сказал журналист телеканала.

Выстрел танка зафиксирован на 10-й минуте видео.


При стрельбе деревянный снаряд разлетелся в щепки. По словам специалистов, это произошло еще до того, как полено вылетело из дула.

Летом 2018 года американские СМИ оценили модернизацию российского танка Т-80. По данным издания National Interest, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как во время 30-градусных морозов Т-80 с газотурбинной силовой установкой будет готов к бою уже через минуту.

При этом другие танки, оснащенные дизельными двигателями, приходится прогревать.

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
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8 комментариев
№1
08.04.2019 13:36
Поставить экран в 3-х метрах от пушки и ожидать что? Какие-то редкостные идиоты. Впрочем,  это уже не удивляет.
Попробовали бы для начала из автомата холостым выстрелить в книгу. Наверное тоже очень поразились бы результату.
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№2
08.04.2019 17:22
Действительно, ничего лучшего показать "Звезда" про этот танк они не смогла!  Гоночный танк и стреляет дровами, красота...    Можно еще добавить, один из здравствующих ныне экспертов, фамилию называть не буду, при оценке достоинств Т-80У, указал, что на нем очень хорошо, в отличии от других танков, портянки сушить, во как!
   А ведь на самом деле, эта машина заткнет за пояс по многим основным показателям, даже не модернизированная, все их лучшие в мире  Т-72Б3 и не только. Одним словом позорники, а не "Военная приемка".
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№3
08.04.2019 17:25
Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
Поставить экран в 3-х метрах от пушки и ожидать что? Какие-то редкостные идиоты.

А вы не правы!
Речь идет о испытании пушки после ремонта. Чтобы стрелять снарядом, надо ехать на полигон, да и дорого это. Деревяшка + вода создают весовой эквивалент снаряда, таким образом имитируется полноценный выстрел в заводских условиях.
И дешево, и сердито, и дает возможность полноценно оценить работу пушки.

Молодцы ребята!!
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№4
08.04.2019 18:05
leonbor12
Цитата, leonbor12 сообщ. №3
А вы не правы!
В чём он не прав? Для чего этот экран в 3 м от ствола?

Цитата, leonbor12 сообщ. №3
Молодцы ребята!!
За что их хвалить-то? За то что сумели бревном с водой выстрелить, не облажались? Может Героя России им ещё выдать за это, не?
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№5
08.04.2019 18:16
Цитата, Враг сообщ. №4
За что их хвалить-то?

За то, что придумали как очень дешево проверить работу пушки и автоматики не выезжая с завода.
А вам, судя по всему этого не понять!!!
Героя - не героя, а премию, очень приличную заслужили.
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№6
08.04.2019 18:40
Цитата, leonbor12 сообщ. №5
А вам, судя по всему этого не понять!!!
А Вам, судя по всему, так и не прочесть - ни то, что было написано в моем первом сообщение, ни то, что Вас спрашивали по поводу экрана.
leonbor12, попробуйте ещё разок прочитать.
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№7
08.04.2019 18:50
Цитата, zhelezyaka сообщ. №6
что Вас спрашивали по поводу экрана.
leonbor12, попробуйте ещё разок прочитать.

Да не **бет меня этот экран!! Повесили, чтобы щепки далеко не разлетались!!!
Вы не поняли сути этих испытаний, и это главное!!
Как говорят в Одессе, вам ехать надо, или шашечки? В этом суть, а экран, чтобы некоторые ... спросили..
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№8
08.04.2019 18:58
Понятно. У меня к Вам боле никаких вопросов быть не может)
Только если будете в Одессе, поаккуратнее с выражениями. А то ить могут и шашечками по бестолковке)
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