Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины. Также в дуло залили воду из канистры, для того чтобы "снаряд" не загорелся.
Кадры в воскресенье, 7 апреля, опубликовал телеканал "Звезда" .
"Сейчас на ваших глазах этот танк выстрелит... водой и дровами", — сказал журналист телеканала.
Выстрел танка зафиксирован на 10-й минуте видео.
При стрельбе деревянный снаряд разлетелся в щепки. По словам специалистов, это произошло еще до того, как полено вылетело из дула.
Летом 2018 года американские СМИ оценили модернизацию российского танка Т-80. По данным издания National Interest, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как во время 30-градусных морозов Т-80 с газотурбинной силовой установкой будет готов к бою уже через минуту.
При этом другие танки, оснащенные дизельными двигателями, приходится прогревать.
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Попробовали бы для начала из автомата холостым выстрелить в книгу. Наверное тоже очень поразились бы результату.
А ведь на самом деле, эта машина заткнет за пояс по многим основным показателям, даже не модернизированная, все их лучшие в мире Т-72Б3 и не только. Одним словом позорники, а не "Военная приемка".
Поставить экран в 3-х метрах от пушки и ожидать что? Какие-то редкостные идиоты.
А вы не правы!
Речь идет о испытании пушки после ремонта. Чтобы стрелять снарядом, надо ехать на полигон, да и дорого это. Деревяшка + вода создают весовой эквивалент снаряда, таким образом имитируется полноценный выстрел в заводских условиях.
И дешево, и сердито, и дает возможность полноценно оценить работу пушки.
Молодцы ребята!!
А вы не правы!В чём он не прав? Для чего этот экран в 3 м от ствола?
Молодцы ребята!!За что их хвалить-то? За то что сумели бревном с водой выстрелить, не облажались? Может Героя России им ещё выдать за это, не?
За что их хвалить-то?
За то, что придумали как очень дешево проверить работу пушки и автоматики не выезжая с завода.
А вам, судя по всему этого не понять!!!
Героя - не героя, а премию, очень приличную заслужили.
А вам, судя по всему этого не понять!!!А Вам, судя по всему, так и не прочесть - ни то, что было написано в моем первом сообщение, ни то, что Вас спрашивали по поводу экрана.
leonbor12, попробуйте ещё разок прочитать.
что Вас спрашивали по поводу экрана.
leonbor12, попробуйте ещё разок прочитать.
Да не **бет меня этот экран!! Повесили, чтобы щепки далеко не разлетались!!!
Вы не поняли сути этих испытаний, и это главное!!
Как говорят в Одессе, вам ехать надо, или шашечки? В этом суть, а экран, чтобы некоторые ... спросили..