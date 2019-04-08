Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины. Также в дуло залили воду из канистры, для того чтобы "снаряд" не загорелся.

Кадры в воскресенье, 7 апреля, опубликовал телеканал "Звезда" .

"Сейчас на ваших глазах этот танк выстрелит... водой и дровами", — сказал журналист телеканала.

Выстрел танка зафиксирован на 10-й минуте видео.

При стрельбе деревянный снаряд разлетелся в щепки. По словам специалистов, это произошло еще до того, как полено вылетело из дула.

Летом 2018 года американские СМИ оценили модернизацию российского танка Т-80. По данным издания National Interest, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как во время 30-градусных морозов Т-80 с газотурбинной силовой установкой будет готов к бою уже через минуту.

При этом другие танки, оснащенные дизельными двигателями, приходится прогревать.