Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Репортаж с испытаний только что отремонтированного Т-80 выложили в интернет. Пушку танка проверили на прочность, выстрелив из нее поленом.

Телеканал "Звезда" посвятил выпуск своей программы "Приемка" танку Т-80. Корреспонденты побывали под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе, где ремонтируют почти все российские боевые машины, включая и "летающий танк".

Испытания, которые сняли здесь журналисты, могут показаться экстравагантным экспериментом. Но, в действительности, это стандартная процедура. Она имитирует боевой выстрел и позволяет оценить состояние обновленной пушки.

В нее зарядили цилиндрический деревянный пыж. Сделали это через дуло, словно в эпоху Наполеоновских войн. Туда же залили воду из канистры. Она выполняет защитную функцию, оберегает пыж от огня.

Непосредственно выстрел произвели с помощью штатного заряда Ж-40. Деревянный снаряд сразу же разлетелся на мелкие щепки, что разочаровало журналистов. Они ожидали увидеть эффектный полет "полена".

В надежде отследить хотя бы деревянную сердцевину пыжа, корреспонденты повторили испытания уже с высокоскоростной камерой. Для пущей эффектности в трех метрах от дула установили мишень, смонтированную из натяжного потолка и рамы.

Конструкцию смело взрывной волной, а полотно разнесло в клочья. Однако зафиксировать полет сердцевины пыжа так и не удалось.

Во время третьей попытки мишень поставили в 15 метрах от танка. Результат почти тот же. Вывод - деревянный снаряд при выстреле превращается в опилки еще в дуле.

Впрочем, сам выстрел в замедленной съемке смотрится весьма эффектно.

Также в программе много внимания было уделено ходовым характеристикам танка. Как известно, Т-80, оснащенный газотурбинным двигателем, способен развивать скорость до 80 километров в час. За что он и прозван "летающим танком".

В программе продемонстрировали уникальные кадры из хроники 1993 года с военной выставки в Абу-Даби.

Здесь Т-80 впервые сошелся на одном поле со своим главным конкурентом в скорости, танком Abrams. Российская машина на глазах публики тогда совершился рекордный 14-метровый прыжок с трамплина. А вот "американец" с этой задачей не справился.

Олег Корякин