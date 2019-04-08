В России в 2018 году производство летательных аппаратов сократилось на 13,5%

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет.

Oб этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В 2014 - 2017 годах, как отмечается, производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9 - 20% ежегодно.

Речь идет о производстве по коду ОКВЭД "Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".

В эту группировку входят гражданские и военные самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, комплектующие для самолетов и вертолетов, искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки, стартовые комплексы для ракетной и космической техники и межконтинентальные баллистические ракеты.