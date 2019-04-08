Раздел Арктики: что Россия ищет во льдах

Как устроена российская военная база в Северном Ледовитом океане

В 1990-е годы Россия фактически ушла из Арктики: от Мурманска до Чукотки не осталось ни одной боевой единицы. Контроль над огромным регионом был полностью утрачен. Сегодня в условиях возрастающей конкуренции за ресурсы и транспортные возможности региона Россия вынуждена вернуться в Арктику. Как защищают самые северные рубежи нашей страны, увидел военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Уделить особое внимание развертыванию воинских частей и инфраструктуры на арктическом направлении президент России Владимир Путин призвал еще в 2014 году. "Россия все активнее осваивает этот перспективный регион и должна располагать здесь всеми рычагами для защиты своей безопасности и национальных интересов", - отметил тогда он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Во многом подобное решение российского президента связано с тем, что борьба за контроль над Арктическим регионом нарастает с каждым днем.

В нее вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана - США, Канада, Норвегия, Дания, но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Дело в том, что в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа. На текущий момент здесь выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ, на площади 6,2 млн кв. км сосредоточены запасы 15,5 млрд т нефти и 84,5 трлн куб. м газа. Самым известным, несомненно, является Штокмановское месторождение, расположенное в российской шельфовой зоне Баренцева моря.

Ведущие мировые страны пытаются освоить новые месторождения нефти и газа, используя самые различные пути для предъявления своих прав на районы, богатые углеводородами.

Другой не менее важный ресурс Арктики - это транспортные коммуникации. Ожидается, что в текущем столетии Северный Ледовитый океан полностью освободиться ото льда.

Прогнозы по срокам этого события разнятся. Но трасса Северного морского пути (СМП) становится все более и более доступной для коммерческого судоходства. Объем перевозок по СМП растет на десятки процентов в год. Прогноз регистра Ллойда на 2021 год - 15 млн тонн. По решению Владимира Путина Россия до 2024 года должна добиться 80 млн т перевозки по этому пути.

Причина интереса к СМП проста и понятна. Маршрут из Китая в Западную Европу по СМП имеет протяженность около 8,1 тыс. морских миль. Путь через Суэцкий канал длиннее на 2,4 тыс. миль. Если огибать Африку, то надо добавить еще более 4 тыс. миль. Для растущего грузопотока из Европы в Восточную Азию использование СМП сулит существенные прибыли - порядка одного миллиона долларов в расчете на один рейс крупного контейнеровоза.

Последнее время все чаще со стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути. То есть в Вашингтоне ведут к тому, что СМП должен стать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества, а не являться только российской национальной транспортной коммуникацией. Помимо этого, США полагают необходимым активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень, в частности, за счет расширения присутствия в этом регионе Береговой охраны.

Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы глобального значения. Ситуация осложняется тем, что международное законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы. Немаловажен военный потенциал сдерживания в этом направлении.

В этих целях в период с 2013 по 2018 год были построены военные базы "Темп" (остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова) и "Нагурское" (остров Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа). Продолжается строительство позиций радиолокационных подразделений и пунктов наведения авиации на острове Врангеля и мысе Шмидта. Начато строительство арктического аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

У Союза не получилось

На этой неделе группа журналистов, в составе которой был военный обозреватель "Газеты.Ru", побывала на базе "Темп". Остров Котельный располагается в Северном Ледовитом океане между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.

На острове сооружен административно-жилой комплекс "Северный Клевер". Это первый в России военный городок замкнутого цикла. Это означает, что личному составу, проживающему в нем, не надо выходить во внешнюю среду. Все системы связаны между собой закрытыми переходами.

В советские времена, когда на позициях радиотехнических и зенитных ракетных подразделений располагались несколько не связанных между собой административных, жилых и хозяйственных зданий, нередки были происшествия, связанные с гибелью личного состава.

К примеру, военнослужащий выходил из казармы и на середине пути (который составлял-то всего несколько десятков метров), случалось, попадал во внезапный и сильнейший снежный заряд, который затем переходил в многодневную пургу со скоростью ветра в 20-25 м/с. Видимость в эти часы сокращалась до метра.

Военнослужащий терял ориентацию, начинал ходить кругами и в конечном итоге погибал от усталости и обморожения. Поэтому в целях безопасности между домами и казармами натягивали веревки, с помощью которых можно было передвигаться во время снежных зарядов.

Другая опасность, которая подстерегает в Арктике, - белые медведи. Для этого зверя человек - предмет охоты.

В советские времена предпринимались попытки создать сооружения с замкнутым циклом жизнеобеспечения. Подобные комплексы получили название "Арктика", где под одной крышей располагались жилые, служебные, административные и хозяйственные помещения. Однако тогда желания опережали имеющиеся технологические возможности, да и комплексы "Арктика" имели ряд врожденных и очень существенных недостатков.

В частности, дизельная электростанция в них располагалась под одной крышей со всеми остальными помещениями, плюс ко всему сами комплексы были изготовлены из материалов, которые горели как порох. Это привело к тому, что ходе эксплуатации в частях и подразделениях арктического региона они практически все были утрачены - сгорели.

Что касается вооружения и военной техники, имеющейся сейчас на Котельном, то

в настоящее время на острове развернут подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) "Бастион". Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Бастион" комплектуется сверхзвуковой противокорабельной ракетой 3М55 "Оникс" (экспортное название "Яхонт") с дальностью стрельбы до 300 км. Этой дальности достаточно, чтобы обеспечить покрытие Северного морского пути.

Из средств противовоздушной обороны на Котельном имеется несколько боевых машин самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Помимо этого, на базе "Темп" развернута отдельная радиолокационная рота.

Михаил Ходаренок