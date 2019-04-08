Война в Ливии: США выводят войска

США временно вывели солдат из Ливии

Из-за обострения ситуации в Ливии командование сил США в Африке объявило о выводе американских военнослужащих из страны. Командующий американскими морпехами в регионе назвал положение в Ливии "непредсказуемым и сложным" и объявил о поддержке ливийского народа. Из североафриканской страны выведут гарнизоны дипломатических миссий. Сейчас бои между властями и повстанцами идут в районе аэропорта Триполи.

Командование вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) объявило о временном выводе американских военных из Ливии. Как сообщает ФАН со ссылкой на заявление пресс-службы AFRICOM, войска выводят из-за обострения ситуации в стране.

"Положение в Ливии стало сложным и непредсказуемым. Но американские военные продолжают и дальше поддерживать стратегию США, народ и законные власти Ливии", - заявил командующий AFRICOM генерал морской пехоты Томас Вальдхаузер.

Из Ливии уходят американские солдаты, охранявшие дипломатические миссии и поддерживающие ливийские власти в борьбе с террористами. В заявлении американцев значится, что они "продолжают внимательно следить за развитием событий".

Эвакуировать офицеров и высшее командование США планируется на десантных катерах на воздушной подушке. В Сети ранее было опубликовано видео, на котором заметна активность судов США возле пригорода Триполи - Джанзура.

4 апреля, в преддверии президентских и парламентских выборов в Ливии, верховный главнокомандующий оппозиционных сил генерал Халифа Хафтар отдал приказ войскам наступать на столицу страны - Триполи.

Представители правительства в Триполи заявили, что Хафтар ведет наступление на город по нескольким направлениям. Ставший фельдмаршалом в 2016 году Хафтар заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от вооруженных группировок.

Международные наблюдатели полагают, что наступление Хафтара призвано покончить с двоевластием в Ливии. В 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи, в стране под эгидой ООН было сформировано Правительство национального согласия, возглавленное Фаизом Сараджем.

Парламент Ливии в городе Тобрук, расположенном к востоку от Триполи, отказался признавать правительство Сараджа. В стране вспыхнула гражданская война, после ряда столкновений перешедшая в замороженное состояние. Все переговоры между Тобруком и Триполи не оканчивались ничем.

Вскоре после наступления Хафтара на столицу в начале апреля 2019 года, войска Правительства национального согласия заявили, что остановили фельдмаршала. "Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная. 150 человек Хафтара взяты в плен", - заявил источник в ливийской армии.

Однако вскоре источники РИА "Новости", близкие к командованию фельдмаршала, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а силы Хафтара удерживают аэропорт.

"Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои", - сказал собеседник агентства.

Фаиз Сарадж на фоне боев заявил, что готов обратиться в международный трибунал с целью привлечь всех участников наступления повстанцев под командованием Хафтара к уголовной ответственности.

Ситуация в Ливии находится под пристальным вниманием ООН. Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш заявил, что посетит ливийскую столицу Триполи, а также города Тобрук и Бенгази. Об этом он написал в своем твиттере. Он подчеркнул, что его цель остается прежней - избежать военного конфликта в Ливии.

"Я вновь повторяю: нет военного решения ливийского кризиса, только политическое", - написал Гутерреш. Генсек ООН намерен встретиться с Хафтаром в Бенгази, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Есть опасения, что возможной дестабилизацией ситуации может воспользоваться радикальная исламистская группировка "Аль-Каида" (организация запрещена в России) (запрещена в России), представители которой уже давно находятся на территории Ливии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее, что нелегитимное вмешательство НАТО в политику Ливии вызывает хаос и нестабильность. Ливия превратилась в рассадник терроризма вследствие неумелой политики военного альянса, передает НСН слова главы МИД РФ.

"Поддерживаем усилия спецпредставителя генсекретаря ООН Гассана Саламе по реализации разработанной им "дорожной карты" нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы", - подчеркнул Лавров.

США уже теряли людей в Ливии. В 2012 году во время нападения на американское консульство в Бенгази были убиты посол США Кристофер Стивенс,

сотрудник отдела по управлению информацией дипломатической службы Шон Смит, частный американский охранник Глен Доэрти, бывший спецназовец ВМС США Тайрон Вудс и десять ливийских полицейских.

Иван Апулеев