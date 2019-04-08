Франция выводит из Ирака артиллерию раскритиковавшего США полковника

Телерадиокомпания "Европа-1" сообщает, что французская армия начала вывод войск из Ирака после того, как группировка "Исламское государство" (*запрещена на территории Российской Федерации) была "побеждена".

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Французская артиллерийская группа "Ваграм", развернутая на ирако-сирийской границе и принимавшая участие в боях против ИГИЛ, "завершила свою миссию". Так заявил в четверг представитель французского Генерального штаба Патрик Штайгер на брифинге для прессы.

Французы находились в Ираке с сентября 2016 года. Они входили в состав антиджихадистской коалиции. Целевая группа "Ваграм" в составе 150 человек была вооружена тремя 155-мм гаубицами "Цезарь" и оказывала поддержку наземным операциям в Ираке и Сирии.

Артиллеристы Пятой республики участвовали в ряде боев, в частности - в освобождении иракского города Мосул. Затем подразделение было развернуто вдоль ирако-сирийской границы, близ иракского города Аль-Каим, где, в том числе, оказывало поддержку сирийским повстанцам, сражавшихся против формирований Исламского государства, переместившихся на территорию Сирии.

В последнее время главная задача подразделения состояла в том, чтобы помешать бойцам ИГИЛ пересечь сирийскую границу с Ираком, дабы избежать наступления в долине реки Евфрат, обеспечив высокоточное поражение групп противника.

Несмотря на уход артиллеристов, французские самолеты продолжают выполнять миссии по наблюдению и разведке в Ираке и Сирии при участии боевого крыла авианосца "Шарль де Голль", развернутого в настоящее время в восточной части Средиземного моря.

Группой "Ваграм" с сентября 2018-го по февраль 2019-го командовал полковник Франсуа-Режи Легрие, бывший командир 68-го артиллерийского африканского полка. С его именем связан громкий скандал, разразившийся во французской армии.

Полковник опубликовал статью, которая резко критиковала подход американских партнеров по коалиции. По мнению Легрие, США слишком часто полагались на удары с воздуха и дальнобойное вооружение, что несет за собой затягивание военных действий, разрушение инфраструктуры, необходимой для нормальной мирной жизни, а также к простому переходу боевиков на иные позиции. В то же время местные жители остаются один на один со своими бедами.

Мы продемонстрировали местным жителям отвратительный образ того, как выглядит освобождение по западному образцу, оставляя за собой "семена" будущего возрождения противника

- цитирует ТАСС слова полковника.

Легрие отмечает, что там, где в 19-м веке все решала битва, длившаяся несколько часов, сейчас стороны имеют затянувшиеся многомесячные баталии низкой интенсивности.

Зачем тебе армия, если ты боишься ее использовать? Отказываясь принимать участие в общевойсковом сухопутном бое, мы имеем конфликт излишне продолжительный и способствовали росту числа жертв среди гражданского населения

С начала операции "Шаммал" французы выпустили более 18 000 снарядов и нанесли 1500 авиаударов в поддержку союзных войск, действующих на земле против джихадистов.