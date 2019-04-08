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08.04.2019
WarSpot

Авианосцы США наращивают мощь

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Источник изображения: warspot.ru

Боеготовность американских авианосцев продолжает расти. Вчера, 6 апреля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что парк истребителей F/A-18 Super Hornet близится к плановой отметке боеготовности на уровне 80%.

В 2017 году в состоянии боеготовности была только треть истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США. В прошлом году военное ведомство отчиталось о том, что почти половина из 546 палубных боевых самолётов готова к выполнению задач, а в этом году от 63% до 73% самолётов готовы в любой момент отправиться на боевые задачи. При этом командование ВМС США планирует уже до конца года довести этот показатель до 80%.

Палубный истребитель F/A-18 Super Hornet.

Источник изображения: defensenews.com

По словам Скотта Конна, руководителя авиационного подразделения ВМС США, военное ведомство пригласило лидеров отрасли оценить процесс обслуживания "Супер Шершней" и внести свои предложения по улучшению процессов. Итогом работы стало то, что время планового обслуживания одного самолёта было сокращено с 120 до 60 дней, а время на доставку запчастей — с 30 до 2 дней. Кроме того, военное ведомство существенно улучшило боеготовность всего семейства самолётов F-35 и также планирует довести его до показателя 80%.

Истребители Boeing F/A-18 Hornet и их более современная модификация F/A-18E/F Super Hornet состоят на вооружении ВМС США с 1983 года и должны "уступить место" новым палубным истребителям F-35C Lightning II. Программа создания истребителей пятого поколения отстаёт от первоначального графика разработки на несколько лет, что позволило Boeing не только продлить программу F/A-18E/F Super Hornet, но и разработать новую модификацию этого самолёта.

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США
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F-18
F-35
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