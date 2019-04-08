В Израиле приводятся слова "бежавшего сирийского офицера" о ВС Ирана в Алеппо

В израильской прессе появился материал, в котором приводятся заявления, представленные как "данные от бывшего сирийского офицера, бежавшего из Сирии в Европу в 2016 году". Материал опубликован на страницах израильского портала Nziv со ссылкой на Orient Network. В частности, в статье рассказывается, по каким причинам ЦАХАЛ выбрал для нанесения ударов с воздуха объекты в провинции Алеппо. При этом всё выставлено так, будто бы отставному сирийскому офицеру "предельно понятны" боевые задачи, поставленные израильским командованием перед своими лётчиками.

Источник изображения: topwar.ru

В материале рассказывается, что удару в провинции Алеппо были подвергнуты объекты в промзоне Шейх-Наджар, Тель аль-Накрин и окрестности международного аэропорта.

Майор Дж. ВС САР, "ранее бежавший в Европу", заявил, что в этих районах "иранцы все последние годы создавали свою военную инфраструктуру".

Майор Дж.:

Аэропорт в Алеппо давно превращён в главную авиабазу иранских сил на всём сирийском севере. Удар произошёл после получения израильскими войсками разведданных (...). За всего годы службы я и мои сослуживцы должны были подчиняться приказам иранских военных, которые там практически всё контролируют.

Далее израильский портал утверждает, что "бежавший сирийский офицер" рассказал о военном присутствии российских войск в провинции Алеппо.

Из материала:

Большинство военных объектов в Алеппо контролируются иранскими военными. Российские военные там присутствуют только в районе военной академии в районе Хамдания.

Тот же офицер утверждает (по крайней мере, так пишет израильский портал), что Иран в течение "7 лет перебрасывал в провинцию Алеппо вооружения и военную технику". Названы ракетные установки, баллистические ракеты, армейские грузовики и др.

В провинции Алеппо, как утверждается, иранские военные создали штаб по управлению своей военной операцией.