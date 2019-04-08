Войти
08.04.2019
Военное обозрение

В Израиле приводятся слова "бежавшего сирийского офицера" о ВС Ирана в Алеппо

441
0
0

В израильской прессе появился материал, в котором приводятся заявления, представленные как "данные от бывшего сирийского офицера, бежавшего из Сирии в Европу в 2016 году". Материал опубликован на страницах израильского портала Nziv со ссылкой на Orient Network. В частности, в статье рассказывается, по каким причинам ЦАХАЛ выбрал для нанесения ударов с воздуха объекты в провинции Алеппо. При этом всё выставлено так, будто бы отставному сирийскому офицеру "предельно понятны" боевые задачи, поставленные израильским командованием перед своими лётчиками.

Источник изображения: topwar.ru

В материале рассказывается, что удару в провинции Алеппо были подвергнуты объекты в промзоне Шейх-Наджар, Тель аль-Накрин и окрестности международного аэропорта.

Майор Дж. ВС САР, "ранее бежавший в Европу", заявил, что в этих районах "иранцы все последние годы создавали свою военную инфраструктуру".

Майор Дж.:

Аэропорт в Алеппо давно превращён в главную авиабазу иранских сил на всём сирийском севере. Удар произошёл после получения израильскими войсками разведданных (...). За всего годы службы я и мои сослуживцы должны были подчиняться приказам иранских военных, которые там практически всё контролируют.

Далее израильский портал утверждает, что "бежавший сирийский офицер" рассказал о военном присутствии российских войск в провинции Алеппо.

Из материала:

Большинство военных объектов в Алеппо контролируются иранскими военными. Российские военные там присутствуют только в районе военной академии в районе Хамдания.

Тот же офицер утверждает (по крайней мере, так пишет израильский портал), что Иран в течение "7 лет перебрасывал в провинцию Алеппо вооружения и военную технику". Названы ракетные установки, баллистические ракеты, армейские грузовики и др.

В провинции Алеппо, как утверждается, иранские военные создали штаб по управлению своей военной операцией.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Похожие новости
27.02.2017
У России есть свой собственный "Бородавочник" (и он должен был стать убийцей НАТО) (The National Interest, США)
23.11.2016
Праща под куполом
07.06.2016
Экспортный прицел
28.10.2014
Глава МИД Украины вел в Израиле переговоры о приобретении БПЛА
30.05.2012
Померятся силами
11.08.2010
Бить или не бить? По Ирану...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"