Сводка по Ливии - калейдоскоп группировок со своими интересами

Ситуация в Ливии продолжает оставаться напряженной. Войскам так называемого Правительства национального единства (ПНЕ) (оно же "Правительство национального согласия - ПНС") удалось отбить аэропорт, ранее почти захваченный Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. После этого аэропорт снова перешёл к силам ЛНА. И бои продолжились.

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Ливийская национальная армия Хафтара атакует Триполи с трех сторон. Представители вооруженных сил, поддерживающих маршала, заявили в пятницу, что войска ЛНА продвинулись на южную окраину столицы и захватили бывший международный аэропорт. Стоит отметить, что этот аэропорт недействующий и не имеет большого стратегического значения. Позже он был отбит военнослужащими ПНЕ, но снова ими потерян в плане контроля.

На данный момент известно о 14 погибших Ливийской национальной армии, также заявляется о более чем сотне бойцов, попавших в плен.

Войска, поддерживающие Правительство национального единства тем временем нанесли четыре авиаудара по частям, лояльным маршалу Хафтару, после чего тот заявил о введении на западе Ливии бесполетной зоны. Его армия обещала наносить удары по любым аэропортам, из которых будут осуществляться вылеты ударной авиации.

Ситуация в Триполи

Согласно данным издания Asharq Al-Awsat, в столице Ливии произошел внезапный скачок цен на товары. Ополченцы, лояльные местной администрации, были переведены в состоянии повышенной готовности к тому, что они назвали "грядущей войной".

В город вошли войска из портового города Мисрата (Мисурата), который находится в 200 километрах к востоку от столицы. Бригада "Аль-Сомуд", возглавляемая Салахом Бади, заняла позиции в южной части Триполи. Бади - бывший командир "Фаджр Ливия". Эта организация, название которой переводится на русский как "Щит Ливии", участвовала в гражданской войне на стороне альянса противников Каддафи. Считается, что ряд группировок в ее составе связаны с "Аль-Каидой" (*запрещена в РФ).

Один из жителей Мисураты, принимавший участие в восстании 2011 года, сообщил, что оружие, которое использовалось в тот период, теперь снова завезено для "защиты столицы".

Мисурата, ставшая одним из центров сопротивления Каддафи во время гражданской войны, может похвастаться шестью бригадами, численностью до 200 человек каждая. Эти группировки имеют тайники с оружием в нескольких регионах. В местных и международных отчетах говорится, что номенклатура оружия варьируется от танков до ракет.

По данным переписи 2012 года, в Триполи проживает 1 миллион человек. Большинство страдают от экономических трудностей и жалуются на злоупотребления со стороны ополченцев, захвативших банки, а также судебные и государственные органы. Местные обозреватели считают, что надвигающаяся война только усугубит страдания. Однако и до наступления войск Хафтара столица Ливии спокойной жизнью не отличалась.

Житель юго-восточного района Триполи заявил, что местные жители находятся в состоянии страха и паники перед предстоящими боевыми действиями. Часть из них уже бежала из районов к югу от Триполи в западные и восточные области страны, так как они более безопасны.

Ополченцы, принадлежащие к организации "Братья-мусульмане"*, также прибыли к местам возможных боев: кризис объединил ранее конфликтовавшие группировки. Некоторые гражданские также вооружились, понимая, что войска Хафтара могут их разгромить, что и обещают сделать.

Премьер-министра Правительства национального согласия Фаиз Саррадж будет опираться в своей битве против ЛНА на девять организаций ополченцев (фактически на боевиков, связанных с той же "Аль-Каидой").

Кто есть кто?

Сам Триполи, по существу, контролируется т.н. "Большой четверкой" бригад боевиков. Наиболее известной из этих групп является Революционная бригада Триполи, возглавляемая Хайтамом аль-Таджури. Она расквартирована в кварталах Сук-аль-Джумаа (район рыночной площади) и в Гаргарише. Кроме того, подразделение контролировало тот самый международный аэропорт. Под командованием Хайтама аль-Таджури 1700 бойцов.

Другие группы включают "Батальоны ан-Наваси" во главе с семьей Кадур, ранее упомянутые как "Специальные силы сдерживания" (ССС), во главе с Абдулрауфом Кара, и "Центр безопасности "Абу Салим".

Одно из этих формирований, по совместительству являющееся также одной из крупнейших исламистских группировок страны, ССС, заявило в своих аккаунтах соцсетей, что переходит на сторону восточноливийского командира. В случае подтверждения этой информации, сложившаяся ситуация может стать тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.

Стоит отметить, что такой поворот был предсказуем. Неизвестно, подтвердится ли данная информация, однако эта команда - одна из наиболее подготовленных и обученных - состоит преимущественно из ливийских салафитов-мадхалитов. Это течение сторонников саудовского богослова Рабиа аль-Мадхали, которых немало в рядах соратников Халифы Хафтара.

Формирование насчитывает до 1600 штыков, бойцы ее специализируются на внутренней безопасности и имеют достаточно широкую автономию в структурах ПНС. Самое удивительное, что эта же организация выполняет полицейские функции и на территории, контролируемой ЛНА, однако не вмешивается в политические вопросы и занимается в основном борьбой с общепризнанными террористическими группировками и наркосиндикатами.

Оставшиеся две бригады имеют весьма натянутые отношения между собой. Во время рейда на увеселительные заведения "Центр безопасности "Абу Салим" схлестнулся с "Батальонами ан-Наваси". Последние идеологически близки к ССС, поэтому также могут переметнуться.

При этом стоит отметить, что существует еще несколько группировок и официальных структур, имеющих хоть и меньшее, но все же значительное влияние на ситуацию. Есть Мобильные национальные силы, состоящие из берберов, "Салах ал-Бурки" и 33-й бригада "Ал-Баккара", которые являются представителями Мисураты, 301-й батальон мисуратской бригады "ал-Хальбуса" - последняя является малой армией вице-премьера Майтыга, блюдущего интересы прибрежного города в Триполи.

Есть также "Силы охраны нефтяных объектов" - структура, которая финансируется Национальной нефтяной корпорацией Ливии. Она имеет 2000 подготовленных бойцов, в основном из районов нахождения нефтяных объектов. В июне 2018-го года они ненадолго отбили у Ливийской национальной армии Ас-Сидр и Рас-Лануф, два нефтепогрузочных порта, относительно которых у Хафтара и ПНС было соглашение о совместном пользовании.

Куда все ведет?

Перечень этот неполный. Однако стоит отметить два момента. Несмотря на общие разногласия, эти группировки способны достаточно быстро о них забыть и объединится ради единой цели. Особенно это относится к ополченцам из Мисураты.

Второе, в пользу Правительства национального согласия играет то, что оно имеет поддержку мирового сообщества, ООН, стран "Большой семерки".

Министры последних в совместном заявлении предупредили Хафтара о том, что если он продолжит наступление на Триполи, то может столкнуться с возможными международными действиями. Ливийский вопрос остается одним из немногих, по которым у кворума крупнейших государств (в который раньше входила и Россия) нет разногласий.

Российская Федерация, которую Хафтар пытается использовать в качестве одного из основного столпов поддержки, регулярно связываясь с официальными российскими лицами, зримую поддержку оказывать не спешит: в обратном случае мы бы заметили это на последнем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обострению ситуации в Ливии.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сказал Хафтару в телефонном разговоре, что Москва продолжает настаивать на политическом решении "спорных вопросов" в Ливии.

Тем временем Организация Объединенных Наций полна решимости все же провести в Ливии национальную конференцию по возможным выборам, анонсированную еще до начала наступления ЛНА.