Премьер Армении убежден, что в урегулировании карабахского конфликта должны участвовать Ереван, Баку и Степанакерт

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика в равной степени обязаны участвовать в урегулировании карабахского конфликта, заявляет армянский премьер Никол Пашинян.

"Установление мира и безопасности в регионе не может быть обязанностью лишь одной из трех сторон конфликта. Это обязательство в равной степени разделяют все стороны. Это общее обязательство. И именно эту идею я поставил на стол обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал Н.Пашинян в воскресенье на съезде Союза добровольцев карабахской войны "Еркрапа".

По его словам, что любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

Н.Пашинян также подчеркнул, что "нельзя угрожать народам, с народами не говорят на языке угроз". "И не надо нам угрожать войной. Угрозам войны мы ответим нашей повесткой мира, в случае необходимости - принуждением к миру", - сказал премьер Армении.