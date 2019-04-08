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08.04.2019
Интерфакс-АВН

Премьер Армении убежден, что в урегулировании карабахского конфликта должны участвовать Ереван, Баку и Степанакерт

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Карабахский конфликт
В зоне карабахского конфликта, апрель 2016г.
Источник изображения: Асатур Есаянц/Sputnik

Ереван. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика в равной степени обязаны участвовать в урегулировании карабахского конфликта, заявляет армянский премьер Никол Пашинян.

"Установление мира и безопасности в регионе не может быть обязанностью лишь одной из трех сторон конфликта. Это обязательство в равной степени разделяют все стороны. Это общее обязательство. И именно эту идею я поставил на стол обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - сказал Н.Пашинян в воскресенье на съезде Союза добровольцев карабахской войны "Еркрапа".

По его словам, что любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

Н.Пашинян также подчеркнул, что "нельзя угрожать народам, с народами не говорят на языке угроз". "И не надо нам угрожать войной. Угрозам войны мы ответим нашей повесткой мира, в случае необходимости - принуждением к миру", - сказал премьер Армении.

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Азербайджан
Армения
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