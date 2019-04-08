Видео: у берегов Ливии появились десантные катера США
Р”РµСЃР°РЅС‚РЅС‹Рµ РєР°С‚РµСЂР° РЅР° РІРѕР·РґСѓС€РЅРѕР№ РїРѕРґСѓС€РєРµ (РїСЂРµРґРїРѕР»РѕР¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕ С‚РёРїР° LCAC) РљРѕСЂРїСѓСЃР° РјРѕСЂСЃРєРѕР№ РїРµС…РѕС‚С‹ РЎРЁРђ Сѓ РїРѕР±РµСЂРµР¶СЊСЏ Р›РёРІРёРё Р±Р»РёР· РўСЂРёРїРѕР»Рё. Р’РёРґРµРѕ @new_militarycolumnist pic.twitter.com/mU4CehGrIN— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 7 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Десантные катера на воздушной подушке Корпуса морской пехоты США сняли на видео близ Триполи. Корабли (предположительно типа LCAC) крейсируют в нескольких сотнях метрах от берега.
Африканское командование армии США (AFRICOM) объяснило появление катеров "необходимостью передислокации своего контингента в Ливии в связи с боевыми действиями". Проще говоря, эвакуации американцев в связи с приближением к столице Ливии войск маршала Халифы Хафтара. Персонал AFRICOM в Триполи уже вывезен из страны. Есть версия, что крейсирующие у побережья катера ожидают команды на эвакуацию членов проамериканского правительства Фаиза Сараджа.
Десантные катера типа LCAC используются амфибийными подразделениями США для высадки на берег войск и снаряжения Корпуса морской пехоты, а также гуманитарных операций. Длина корабля 26 метров, скорость с грузом более 40 узлов, вооружение - два крупнокалиберных пулемета, экипаж пять человек. Катер имеет носовую аппарель и способен принять на борт танк типа Abrams или два легких танка М41 или 180 человек десанта или 60 тонн груза.
РРІР°РєСѓР°С†РёСЏ РђС„СЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРјР°РЅРґРѕРІР°РЅРёСЏ Р°СЂРјРёРё РЎРЁРђ РёР· РўСЂРёРїРѕР»Рё. Р’РёРґРµРѕ @new_militarycolumnist pic.twitter.com/UrMYJX6k9V— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 7 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Антон Валагин
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются