Видео: у берегов Ливии появились десантные катера США

Десантные катера на воздушной подушке Корпуса морской пехоты США сняли на видео близ Триполи. Корабли (предположительно типа LCAC) крейсируют в нескольких сотнях метрах от берега.

Африканское командование армии США (AFRICOM) объяснило появление катеров "необходимостью передислокации своего контингента в Ливии в связи с боевыми действиями". Проще говоря, эвакуации американцев в связи с приближением к столице Ливии войск маршала Халифы Хафтара. Персонал AFRICOM в Триполи уже вывезен из страны. Есть версия, что крейсирующие у побережья катера ожидают команды на эвакуацию членов проамериканского правительства Фаиза Сараджа.

Десантные катера типа LCAC используются амфибийными подразделениями США для высадки на берег войск и снаряжения Корпуса морской пехоты, а также гуманитарных операций. Длина корабля 26 метров, скорость с грузом более 40 узлов, вооружение - два крупнокалиберных пулемета, экипаж пять человек. Катер имеет носовую аппарель и способен принять на борт танк типа Abrams или два легких танка М41 или 180 человек десанта или 60 тонн груза.

Антон Валагин