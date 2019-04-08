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08.04.2019
WarSpot

Американцы определяются с заменой для "Чёрных ястребов"

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"Чёрным ястребам" ищут достойную замену. Вчера, 5 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США объявило о старте тендера в рамках программы FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft).

FLRAA является частью более масштабной программы Future Vertical Lift (FVL), а рамках которой для армии будут закупаться несколько моделей "реактивных" вертолётов. Первенцем FVL является разведывательно-ударный вертолёт Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

SB-1 Defiant — один из претендентов на тендер FLRAA.

Источник изображения: breakingdefense.com

В рамках тендера FLRAA для американской армии планируется закупить штурмовые вертолёты. Новые машины должны заменить вертолёты UH-60 Black Hawk. К перспективным машинам выдвигаются высокие требования: скорость свыше 500 км/ч, боевой радиус — не менее 550 км, а желаемая перегоночная дальность — 4500 км. Кроме того, вертолёты должны вмещать не менее 12 пассажиров или 4,5 т грузов. За впечатляющие возможности армия готова щедро платить — $43 млн за перспективный вертолёт (UH-60 обходится вооружённым силам в сумму около $20 млн).

Контракт на производство опытных прототипов планируют заключить в следующем году, а масштабные испытания новых машин должны пройти в 2024 году. Таким образом, уже к 2030 году американская армия сможет наладить поставку новых вертолётов.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
UH-60
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