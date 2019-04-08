Боевые экстрасенсы России: Запад испугался суперсолдат

Российские "боевые экстрасенсы" обеспокоили НАТО

Запад обеспокоился сообщениями о том, что российские военные создали бойцов, которые могут усилием мысли сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговоры сквозь толстые стены, а также есть траву, общаться телепатически и взбираться на стены, словно ящерица. Искомая статья о российских суперсолдатах была опубликована в центральном издании Министерства обороны России "Армейский вестник".

Запад заинтересовался материалом, опубликованным несколько дней назад в центральном издании Министерства обороны России "Армейский вестник" о том, что в российских войсках уже подготовили бойцов, которые могут усилием мысли сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговоры или нарушать теле- и радиопередачи. Об этом сообщило британские издание The Sunday Times.

"Российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях. Командование интересовало, как можно "снять" информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств. Получить достоверную информацию позволяет, в частности, метаконтакт. Эту технологию разработали советские военные в середине 1980-х годов", - говорится в искомой статье российского журнала за авторством военного эксперта Николая Пороскова.

Он указывает, что в целом эти методики носят название "парапсихология".

"Ею владели египетские и вавилонские жрецы при управлении государством, избранные воины. В начале ХХ века проявили к этой науке интерес и спецслужбы. В Германии в 1930-1940-е годы существовал институт "Аненербе" ("Наследие предков"). В СССР примерно в эти же годы успешно работала лаборатория НКВД чекиста Глеба Бокия", - пишет специалист.

Аналитик утверждает, что парапсихологические техники позволяют человеку овладеть сверхвозможностями - длительное время не употреблять пищу и воду, находиться на водяной диете, когда вода заменяет пищу, при этом не спать сутками, сохраняя бодрость.

"В планах военных многих стран - создать сверхсолдата, способного выдерживать пытки, голод, лишение сна, его не сломят побои и электрошок - он не чувствует боли или страха, может есть траву, общаться телепатически, противостоять стрессу, взбираться на стены, словно ящерица",

- уверяет российский автор.

В феврале 2017 года были рассекречены архивы ЦРУ, в которых содержится более 13 миллионов страниц документов. Кроме стандартных аналитических справок и отчетов о деятельности агентства во времена Корейской и Вьетнамской войн, в них обнаружились и неожиданные материалы. В частности, ЦРУ США в 1988 году прибегло к весьма необычным методам для того, чтобы разведать обстановку на Марсе, передает RT.

Один из документов опубликованного архива включает в себя отчет о сеансе так называемого удаленного наблюдения, в ходе которого экстрасенс с помощью своих способностей пытался "увидеть" места, за которыми невозможно было вести наблюдение обычными методами. Подопытный описывал пыльную бурю и ураган, которые, по его словам, являются следствием геологической катастрофы. Снова "переместившись" во времени по указанию агента, он рассказал про "большие гладкие объекты, стены и углы" огромного размера, которые он назвал мегалитами. Он также увидел несколько пирамид огромного размера.

"Внутри много различных помещений. Но в них нет никакой мебели или объектов, это просто функциональное пространство для спячки. Не могу определить, очень сырая информация; вижу бури, ужасные бури, и сон во время бурь", - делился своими впечатлениями специалист.

Далее экстрасенс проследовал за группой жителей планеты, которые пытаются найти новое место для жизни, однако оказываются на еще более волатильном небесном теле с вулканами, сейсмическими разломами и странными растениями. Агент попросил установить с одним из инопланетян контакт, однако подопытный ответил, что тот на контакт не идет, так как экстрасенс показался ему лишь галлюцинацией.

Годом ранее издание The Washington Post писало, что Пентагон намерен использовать новое экзотическое оружие для сдерживания России и Китая. Как рассказывали представители американского военного ведомства,

они намерены использовать новейшие средства искусственного интеллекта и машинного обучения для создания роботизированного оружия, "человеко-машинных отрядов", а также мощных суперсолдат с элементами усиления.

По их мнению, такие высокотехнологичные системы являются оптимальным способом борьбы с теми инновациями, которые вводят у себя армии России и Китая.

"Вот так мы, я надеюсь, сделаем свои боевые сети более мощными и посеем неуверенность в умах русских и китайцев, если те когда-то решат вступить с нами в драку. Так мы сможем одержать победу в войне с применением обычных средств. На мой взгляд, в этом и заключается сдерживание неядерными средствами", - заявил заместитель министра обороны США Роберт Уорк.

В Пентагоне эта концепция получила название "третья компенсационная стратегия" по аналогии с двумя предыдущими стратегиями времен "холодной войны", передает НСН. США сами первый год проявляют исключительный интерес к сбору данных, необходимых для разработки бесконтактного вооружения, приводит ФАН слова политолога, доктор исторических наук Александра Кубышкина.

"США собирают биоматериал россиян для своих исследований в области биологического бесконтактного оружия. К примеру, Массачусетский технологический институт весь состоит из биологических и биохимических лабораторий. США уже на протяжении нескольких десятилетий ведут чрезвычайно сложные эксперименты с получением новых материалов", - заключил аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов