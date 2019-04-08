Гуайдо объявил о начале "Операции Свободы" в Венесуэле

Венесуэла охвачена многомиллионными манифестациями. Николас Мадуро обвиняет Чили и Колумбию в диверсиях и приглашает Мексику, Боливию и Уругвай, а также страны Карибского сообщества выступить в качестве посредников в грядущем диалоге с оппозицией.

Источник изображения: topwar.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на митинге собственных сторонников, призвал страны Карибского сообщества (КАРИКОМ), а также Боливию, Уругвай и Венесуэлу, выступить в качестве организаторов диалога с оппозицией.

Я подтверждаю свои желание и готовность найти решение через переговоры во благо будущего страны. При их [государствах КАРИКОМ – прим.ред.] поддержке в Венесуэле сможет начаться диалог

- звучит обращение президента Венесуэлы.

Страны Карибского сообщества выдвинули собственную инициативу по примирению сторон венесуэльского конфликта еще 6 февраля. План состоит из 4 основных пунктов.

• Непосредственный диалог в безопасном для сторон месте

• Переговоры и поиск точек соприкосновения

• Достижение компромисса и подписание соглашений

• Претворение подписанного в жизнь под контролем международных наблюдателей

Также, в рамках той же речи, Мадуро обвинил ряд стран Латинской Америки, в первую очередь Чили и Колумбию, в кибер-атаках на системы энерго- и водоснабжения.

Мы получили свежие результаты расследования. Из них становится ясно, что в компьютерные системы Венесуэлы был внедрен вирус. Данные действия совершались при поддержке правительства США

— подчеркнул Николас Мадуро.

Тем временем в Венесуэле продолжаются манифестации с требованием отставки правительства Мадуро, улицы Каракаса в очередной раз переполнены демонстрантами, протестующими против экономической политики, проводимой властями. Об этом сообщают Deutsche Welle и итальянская L’Unione Sarda. На данный момент демонстрации охватили 358 городов.

Обострение обстановки происходит на фоне новых отключений электроэнергии и подачи воды. В Маракайбо были арестованы два депутата от оппозиции, которые вскоре были освобождены. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо попросил граждан принять активное участие в демонстрациях в Каракасе. Проводимые акции он назвал "Операцией Свободы". Акция, как заявил сам Гуайдо, в отношении которого расследуется дело о госизмене, "должны завершиться падением режима Мадуро".

5 апреля Соединенные Штаты ужесточили экономические санкции против правительства.

Мадуро должен прислушиваться к растущему голосу венесуэльского народа, принять предложение об амнистии временного президента Гуайдо и не мешать переходу к демократическому правлению

- написал в Твиттере советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.