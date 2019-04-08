Asia Times (Гонконг): чувствуя угрозу со стороны США, Китай и Россия демонстрируют мощь своих ВМС

Китай и Россия готовятся совместными усилиями дать отпор господству США в азиатских водах, хотя между ними все еще сохраняются взаимные подозрения и недовольство. Для этого на протяжении семи лет проводятся совместные военно-морские учения, пишет автор. Таким образом Россия и Китай символически демонстрируют готовность общими силами противостоять давлению США, цитирует портал американского профессора.

Общие интересы и общий враг могут превратить давних соперников в союзников. Именно это сейчас и происходит в западной части Тихого океана.

С 2012 года ВМС России и Китая провели множество совместных военно-морских учений под названием "Морское взаимодействие" в Японском, Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, очевидно, с целью повышения оперативной совместимости. Кроме того, ВМС этих двух стран провели учения, в ходе которых они отрабатывали тактику противовоздушной и противолодочной обороны, а также, как сообщили представители российских вооруженных сил, освобождение захваченных судов.

Однако истинная причина связана с геополитической ситуацией. Джеймс Браун (James Brown), профессор университета Темпл, написал в своей статье, опубликованной на сайте Maritime Awareness Project, следующее: "К сближению друг с другом Китай и Россию подтолкнули трения в их отношениях с США, поэтому совместные военно-морские учения - это символический способ продемонстрировать их готовность общими силами противостоять давлению США".

Альянс российских и китайских ВМС также был направлен против близкого союзника Вашингтона, Японии. Укрепление сотрудничества ВМС России и Китая происходит на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море, где Китай силовыми методами заявляет свои претензии на спорные морские территории.

Напряженность в регионе захватывает и Восточно-Китайское море, где Россия наглядно продемонстрировала, что она поддерживает Китай в его противостоянии Японии.

В июне 2016 года, как пишет Браун, три российских судна вошли в воды, окружающие спорный архипелаг, расположенный к северо-востоку от Тайваня, который Япония называет Сенкаку, а Китай - Дяоюйдао. Вскоре после этого китайский фрегат тоже вошел в эти воды и сблизился с российскими кораблями, среди которых был один эсминец.

Это был первый раз, когда китайское военное судно подошло так близко к спорным необитаемым островам, которые контролирует Япония. Это также стало для Японии недвусмысленным сигналом о том, что Россия и Китай - союзники, которые видят в Японии противника.

Наблюдатели могут провести параллели со спором России и Японии вокруг группы островов, расположенных к северу от Хоккайдо, которые находятся под контролем России с момента окончания Второй мировой войны и на которые Япония все еще претендует, называя их своими "Северными территориями".

В одном документе российских вооруженных сил, на который ссылается Браун, сказано, что в ежегодных российско-китайских учениях обычно задействованы 10-25 кораблей различных классов, а также истребители и вертолеты.

Ходом учений руководит объединенное командование, которое попеременно находится то в Китае, то в России, и это подчеркивает, насколько тесным стал их альянс за последние несколько лет.

Россия и Китай проводят совместные военные учения не только в море. В сентябре 2018 года Россия провела свои самые масштабные военные учения, в которых были задействованы 300 тысяч солдат, 36 тысяч военных машин, 80 кораблей и 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников.

В тех учениях, получивших название "Восток-2018", приняли участие 3,5 тысячи китайских военнослужащих и небольшой контингент из Монголии. Это было первым разом, когда Китай принял участие в масштабных сухопутных военных учениях российских войск.

Президент России Владимир Путин лично присутствовал на тех учениях, которые прошли после экономического форума во Владивостоке, где одним из гостей стал его китайский коллега Си Цзиньпин. В прошлом году учения "Морское взаимодействие" не проводились, однако масштабных сухопутных учений "Восток-2018" России вполне хватило для того, чтобы продемонстрировать силу.

После распада Советского Союза в 1991 году российский Тихоокеанский флот, штаб-квартира которого находилась во Владивостоке, пришел в упадок из-за отсутствия качественного технического обслуживания и запчастей для его ракетных крейсеров, эсминцев, а также атомных и дизель-электрических подводных лодок.

Однако последние несколько лет, по мере восстановления России, во Владивостоке появляются - или в скором времени появятся - новые формирования, а также подводные ракетные крейсеры и тяжелые крейсеры.

В сентябре 2016 года Министерство обороны России распорядилось построить шесть дизель-электрических подводных лодок класса "Кило" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, чтобы укрепить Тихоокеанский флот. 28 марта первая из этих подводных лодок была спущена на воду.

Позиции России и Китая сходятся по ряду стратегических вопросов региона, а не только в вопросе территориальных споров с Японией.

Как написала Элизабет Вишник (Elizabeth Wishnick) из Национального бюро азиатских исследований (Nation Bureau of Asian Research) в марте этого года, "северокорейский ядерный кризис послужил толчком для беспрецедентного сотрудничества между Россией и Китаем", и "Россия и Китай провели несколько военных учений, связанных с этим кризисом".

В частности, обе страны решительно возражают против развертывания на территории Южной Кореи американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования THAAD, предназначенного для высотного заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности. Китайцы считают, что эта противоракетная система направлена против них, а не против Северной Кореи, как утверждает Сеул.

Возможно, THAAD не представляет собой никакой непосредственной угрозы для России, чьи военные объекты находятся за пределами радиуса действия этой сделанной в США системы. Но, как пишет Вишник, русские и китайцы "возражают против мер, которые укрепляют военное присутствие США" в этом регионе.

Ни Россия, ни Китай не поддерживают жесткие санкции Америки против Пхеньяна, и они использовали свое право вето в Совбезе ООН, чтобы смягчить некоторые из этих мер, включая санкции, касающиеся торговли.

Хотя и Россия, и Китай предпочли бы видеть денуклеаризированную Северную Корею, на чем настаивают США, они заявляют, что в ответ на это Америка должна прекратить проводить свои совместные с Южной Кореей военные учения и что системы THAAD необходимо убрать с Корейского полуострова.

С другой стороны, США утверждают, что подставные компании России и Китая нарушают резолюции Совбеза ООН, содействуя торговле на черном рынке и незаконным финансовым транзакциям, которые помогают Северной Корее держаться наплаву.

Стоит отметить, что отношения между Россией и Китаем существенно улучшились с момента Культурной революции в Китае 1960-х и начала 1970-х годов, когда китайцы поставили гигантские громкоговорители на берегах Амура там, где проходит официальная граница между Китаем и Россией.

Эти громкоговорители круглыми сутками вещали пропаганду, направленную против "советских ревизионистов", которые, как утверждало китайское руководство, предали идеалы марксизма-ленинизма.

В марте 1969 года эти две страны даже сошлись в короткой приграничной войне из-за спорных островов на Амуре недалеко от Хабаровска. Только в 1991 году Китай и Россия подписали соглашение для урегулирования этого территориального спора. Тем не менее, ряд проблем сохраняется по сей день, включая нарастающее недовольство жителей российского Дальнего Востока в связи с увеличением присутствия Китая в этом регионе.

Китайские мигранты захватили большую часть экономики этого региона. Китайцы торгуют своими товарами, добывают минеральные ресурсы, рубят лес, а также вкладывают средства в совместные строительные проекты, в реализации которых предпочтение отдается именно китайским рабочим.

Известно, что китайские предприниматели, действующие нелегально, управляют ночными клубами и казино в нескольких крупных городах российского Дальнего Востока. Многие опасаются, что китайская организованная преступность укрепляет свои позиции в этом регионе.

Точное число китайцев, живущих в настоящее время на российском Дальнем Востоке, неизвестно, и, хотя многие россияне склонны преувеличивать масштабы миграции, страх перед тем, что китайцы могут со временем вытеснить россиян в этом регионе, вполне оправдан.

В Дальневосточном федеральном округе - на огромной территории площадью почти в 7 миллионов квадратных километров - живет только 8 миллионов россиян. Между тем по другую сторону российско-китайской границы на территории, составляющей всего четверть площади Дальневосточного федерального округа, проживает более 100 миллионов человек. Это населения трех северо-восточных китайских провинций - Гирин, Хэйлунцзян и Ляонин - которые в прошлом назывались Манчжурией.

Достаточно большие участки российского Дальнего Востока в прошлом принадлежали Китаю, но русские завоевали их в середине 19 века. На китайских картах крупные города в этом регионе до сих пор обозначены китайскими названиями.

В своем эссе Браун упоминает и о других спорных вопросах, включая эпизод, произошедший во время учений "Восток-2018", когда китайцы отправили свой сторожевой корабль класса Dongdiao, чтобы собрать данные о маневрах ВМФ России.

В 2012 году китайский ледокол Xuelong вошел в Охотское море, предварительно не проинформировав российскую сторону. В 2013 году пять китайских военных кораблей вошли в Охотское море сразу после того, как они приняли участие в совместных военно-морских учениях в Японском море, - это был первый раз, когда китайские военные корабли вошли в эти воды.

Тем не менее, существуют определенные ограничения оперативного характера. Российскому флоту будет трудно выйти в открытое море в Северо-Восточной Азии в случае какого-либо конфликта. Южнокорейский остров Чеджу и японский остров Окинава, где находится военная база США, идеально расположены для того, чтобы вести наблюдение, а в случае необходимости перехватывать и блокировать российские корабли, идущие из Владивостока и других северных портов.

Тем не менее, Москва и Пекин, несомненно, становятся товарищами по оружию в море. И, хотя в их отношениях сохраняется целый ряд разногласий и недовольство, они вряд ли изменят свое отношение к США и Японии как к противникам, с которыми лучше бороться сообща.

Бертил Линтнер (Bertil Lintner), Чан Мэй (Chiang Mai)

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