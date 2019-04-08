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08.04.2019
Военное обозрение

Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков

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В Воронежской области прошли учения огнеметных подразделений войск РХБ защиты общевойсковой армии Западного военного округа. По плану учений, огнеметчикам предстояло осуществить развертывание на позициях, произвести их маскировку и подготовиться к стрельбе по целям из реактивных пехотных огнеметов (РПО) "Шмель-М".

Источник изображения: topwar.ru

Перед боевыми стрельбами в данном случае каждый военнослужащий проходит тренировку на интерактивном учебно-тренировочном комплексе "Янычар". Комплекс предназначен для обучения правилам боевого обращения и стрельбы из РПО одного или двух человек одновременно. Осуществляется имитация стрельбы из положения "стоя", "с колена", "лежа". Данный тренажер позволяет отработать навыки стрельбы из РПО как в индивидуальной, так и в групповой подготовке.

Осуществляется своеобразная "классная работа": на большом экране симулируется картина боя с отображением рельефа местности, целей для нанесения удара, огневых точек противника.

Тренажер позволяет смоделировать любое время суток и года, погодные условия, а также различные траектории передвижения цели на той или иной дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Методика прицеливания на тренажере и свето-шумовые эффекты, воспроизводимые в учебном классе, позволяют на 90% передать настоящий выстрел из РПО. По крайней мере, такие параметры высказывает производитель.

Каждый военнослужащий проводит на тренажере более 30 часов, что позволяет повысить эффективность боевой стрельбы из РПО. Результаты боевых стрельб показывают, что применение учебно-тренировочного комплекса "Янычар" позволяет на порядок повысить уровень подготовки специалистов и сократить время на отработку боевых знаний, умений и навыков.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Шмель-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
08.04.2019 13:05
Как-то убого выглядит. И почему экран не во всю стену? И т.д. Мда. Явно не айс.
0
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№2
08.04.2019 18:01

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