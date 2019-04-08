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08.04.2019
Военное обозрение

ПЛ "Хаски" превзойдёт существующие субмарины по всем основным параметрам

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Учитывая фактор бурного развития современных (перспективных) систем ударных вооружений в России, можно говорить о возможности создания принципиального новых комплексов, способных выступать носителями сразу нескольких из них. Речь в первую очередь идёт о крылатых, в том числе гиперзвуковых, ракетах различного назначения: ракеты "Калибр" и "Циркон".

Источник изображения: topwar.ru

После 2020 года обещают в том или ином виде продемонстрировать вариант российской атомной подводной лодки нового поколения с низким уровнем шумности проекта "Хаски", разрабатываемой КБ "Малахит". Ранее сообщалось, что "Хаски" получат несколько вариантов "Калибров", включая противолодочную версию. Кроме того, перспективная российская субмарина будет оснащаться ударными средствами, необходимыми в том числе для нанесения непоправимого ущерба авианосцам противника (включая АУГ), универсальным десантным кораблям, ракетным крейсерам, а также военно-морским базам и прибрежным объектам материального обеспечения.

Таким ударным вооружением становится гиперзвуковой "Циркон" со способностью развивать скорость до 8 М (скоростей звука). С таким вооружением и заявленными параметрами по скорости хода и малозаметности (то есть, по всем основным параметрам) "Хаски" превзойдёт все существующие подводные лодки.

Если перспективные атомные подводные лодки проекта "Хаски" будут ориентированы ещё и в качестве носителей стратегических подводных аппаратов "Посейдон", то проект превращается в настоящую подводную военную базу – низкошумную, широковооружённую.

Экспертный комментарий возможности оснащения "Хаски" всеми указанными видами вооружений:

На самом деле, нужно учитывать водоизмещение подводных лодок этого перспективного проекта. Насколько известно из открытых источников, оно будет несколько меньше, чем, например, у "Ясеней". Если говорить о возможности превращения "Хаски" в подводную военную базу с различными типами вооружений и боевыми задачами, то это, конечно, возможно, однако есть ряд "но". Сравнивая с АПЛ "Белгород", который точно получит "Посейдоны", заявленное водоизмещение "Хаски" всё же ниже. Поэтому вариант "навешивания" всего того, что появилось или появится в последнее время, в ближайшие годы, от "оборонки", на новую подводную лодку не выглядит целесообразным. Использовать низкую шумность "Хаски" для подхода к тем же авианосным ударным группам с возможностью нанесения удара, например, гиперзвуковым "Цирконом" - это одно, а пытаться решать сразу множество задач, включая задачи по использованию "Посейдона" - совсем другое. Главное, не переоценить возможности носителя, а чётко определить задачи ПЛ этого проекта. Эффективность ПЛ не всегда связана с тем, сколько различных вооружений она несёт на своём борту. Но в итоговом превосходстве "Хаски" над существующими проектами сомневаться не приходится.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
Хаски
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