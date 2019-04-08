3 погибших во время возможной диверсии на иранской подводной лодке

6 апреля в результате взрыва батареи в иранском центре по строительству подводных лодок в портовом городе Бандар-Аббас погибло несколько сотрудников иранского министерства обороны.

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Официальный представитель офиса губернатора заявил, что в результате инцидента ранения, несовместимые с жизнью, получили три человека, работавших в военно-морской отрасли вооруженных сил Ирана. Его слова цитируют агентство "Рейтер" и радио "Свобода" со ссылкой на иранский государственный канал IRIB. О иных пострадавших не сообщается.

Трое сотрудников Министерства обороны погибли вследствие взрыва батареи субмарины на верфи Шахид-Дарвиши в Бандар-Аббасе: там строят и ремонтируют военные корабли и подводные лодки

- сообщила государственная телерадиокомпания Исламской республики IRIB.

Военно-морская верфь Шахид-Дарвиши находится в 37 километрах к западу от Бандар-Аббаса. Руководитель отдела по связям с общественностью министерства обороны Ирана Давуд Абди заявил, что взрыв произошел во время ремонта "легкого судна".

В последние годы несколько взрывов на иранских военных объектах привели к предположениям о возможном саботаже. В ряде случаев факт диверсий был действительно подтвержден иранскими официальными лицами. В других же случаях они хранили молчание.

Последний инцидент произошел 3 февраля, когда трое местных ученых, работавших в аэрокосмической отрасли, погибли в результате пожара, произошедшего в Иранском центре космических исследований.

После этого инцидента в статье от 13 февраля в "Нью-Йорк Таймс" указывалось, что провал двух иранских пусков космических ракет, возможно, была "частью расширяющейся кампании Соединенных Штатов по подрыву вооруженных сил Тегерана и изоляции его экономики".

В статье говорилось, что бывшие и нынешние представители администрации, выступающие на условиях анонимности, "описывают серьезные шаги, предпринятые при президенте Джордже Буше-младшем для того, чтобы внедрить неисправные детали и материалы в иранские аэрокосмические цепочки поставок. Эта программа была активна к момент начала президентского срока Барака Обамы, однако со временем ее приоритет заметно упал, до тех пор, пока в 2017 году Майк Помпео (нынешний госсекретарь США) не занял пост директора ЦРУ и выделил на проект новые ресурсы".

В предыдущие годы кибератаки на иранские аэрокосмические и ядерные центры создавали проблемы для амбициозных программ Тегерана. К ним относится совместная кибератака США и Израиля, которая привела к задержке ядерной программы Ирана в 2011 году.