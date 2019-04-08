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08.04.2019
Российская газета

В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что приобретаемые российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и страны Евросоюза и НАТО. Его слова приводит агентство Sputnik.

Челик отметил, что Анкара была вынуждена искать варианты усиления своей противовоздушной обороны, потому что предложенные США условия по закупке ЗРК Patriot ее не устроили.

Пресс-секретарь партии также обвинил НАТО в двойных стандартах. Он подчеркнул, что Греция без проблем смогла закупить российские системы С-300, при этом Анкара сталкивается с трудностями, пытаясь приобрести С-400. Челик отметил, что Турция является суверенным государством и не намерена терпеть, чтобы кто-то навязывал ей свое мнение по поводу российских систем ПВО.

Политик также подтвердил, что С-400 поставят Турции в июле этого года.

Напомним, что переговоры Турции и России о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017 году Москва подтвердила заключение контракта на поставку, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна уже внесла аванс за российские комплексы ПВО.

США до сих пор пытаются не допустить приобретения Турцией С-400.


Сергей Новиков

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
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