В Индии заявили о данных радиоперехвата о сбитом F-16 ракетой МиГа-21

В Индии продолжают возмущаться по поводу заявлений американской комиссии, которая на днях объявила, что пакистанские ВВС 27 февраля самолёт F-16 не теряли и что все F-16 находятся в отведённых местах на пакистанских авиабазах.

МиГ-21 ВВС Индии Источник изображения: topwar.ru

"ВО" накануне сообщало, что премьер-министр Пакистана Имран Хан по поводу индийских заявлений высказался так:

Индийские власти перед выборами нагнетают военную истерию.

В издании The Economic Times (Индия) вышел материал, в котором заявлено, что Исламабад и американская комиссия лгут. В частности, говорится, что у командования ВВС Индии якобы имеются записи радиопереговоров пакистанских лётчиков, которые в разговоре друг с другом и с "вышкой" сообщали о потере F-16 после удара по нему ракетой МиГа-21. Также добавляется, что уже на земле пакистанские военных передавали по радиосвязи на аэродром сведения о том, что лётчик после катапультирования попал в руки к местным жителям, его приняли за индийского пилота – спасти его уже не смогли.

Напомним, что в руки к местным жителям попал после катапультирования и индийский пилот Абхинандан Вартхаман, МиГ-21 которого был сбит в ходе воздушного боя.

Упомянутое издание сообщает, что у индийского командования есть данные о двух раскрывшихся парашютах 27 февраля – на расстоянии примерно 6 км друг от друга. Первый парашют – индийского лётчика, второй – пакистанского.

Добавляется, что есть радиоперехваты боевиков, которые сообщали друг другу о двух падающих самолётах.

Вся проблема для Индии в том, что все эти сведения она не публикует, сообщая лишь о том, что они у неё имеются. С другой стороны, если Индия откажется от сделки США по приобретению самолётов F-16, это и будет главным доказательством того, что F-16 ВВС Пакистана действительно был сбит ракетой Р-73 самолёта МиГ-21 ВВС Индии.